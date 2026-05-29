El giro inesperado de Rio Ferdinand: su mejor año económico no fue como futbolista

Rio Ferdinand ha sorprendido al admitir que actualmente gana casi el doble de lo que ingresaba cuando era uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. El exjugador, que llegó a cobrar 7 millones de euros anuales en el Manchester United, explicó en el podcast The Long Play que sus mejores años económicos han llegado después de colgar las botas.

"¿En qué año ganaste más dinero?", le preguntó el presentador Jordan Macauley. Ferdinand no dudó: "Probablemente en los últimos años".

Un patrimonio que supera los 65 millones de euros

Según The Richest, el patrimonio neto de Ferdinand supera los 65 millones de euros, fruto de una combinación de ingresos como futbolista, contratos de patrocinio, su trabajo como analista en televisión e internet, incluido su podcast Rio Ferdinand Presents, y una red de inversiones cada vez más amplia.

Entre sus negocios destacan:

New Era Global Sports Management , agencia en la que invierte.

, agencia en la que invierte. LEOS Developments , empresa inmobiliaria de la que es socio.

, empresa inmobiliaria de la que es socio. Football Escape, compañía de experiencias futbolísticas de lujo.

El exdefensa reconoce que su transición del césped a los medios no fue sencilla: "Tuve varios altibajos", admite, recordando su etapa como mito del Manchester United, donde ganó seis Premier League bajo las órdenes de Alex Ferguson.

Rio Ferdinand, en un entrenamiento con el Manchester United / Peter Powell / EFE

El debate sobre los impuestos en Reino Unido

Ferdinand, que actualmente tributa en Dubái, también ha generado debate por sus declaraciones sobre el sistema fiscal británico. El año pasado afirmó que pagar impuestos en Reino Unido es una "gran cuestión que necesita respuesta".

"Si los servicios funcionaran a la perfección, a la gente no le importaría pagar impuestos. Pero cuando las cosas se desmoronan, uno se pregunta: ¿Realmente se destinan a lo que beneficia a quienes viven aquí?", reflexionó.

Aun así, asegura mantener un fuerte vínculo emocional con su país: "Me encanta Inglaterra y soy un patriota, pero necesitaba un nuevo camino, un nuevo capítulo".

Un imperio construido lejos del césped

A sus 47 años, Rio Ferdinand ha logrado lo que muchos deportistas persiguen tras retirarse: reinventarse. Su salto a los medios, su presencia digital y su olfato empresarial lo han convertido en un referente del nuevo modelo de exdeportista: menos nostalgia, más negocio.

Y, según él mismo reconoce, más dinero que nunca.