Giorgio Armani estableció un vínculo único entre la moda y el deporte. En 2004 tuvo una ingeniosa idea que cambiaría el rumbo de la marca: lanzar una línea con un marcado espíritu deportivo, pero sin renunciar a la elegancia y sofisticación que tanto definen a la casa italiana. Y así es como nació EA7, una propuesta que no solo integró prendas técnicas y funcionales, sino que también rindió homenaje a los valores esenciales del deporte.

Conocido popularmente como el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años, dejando un legado inigualable. No solo en la moda. Sino también en el fútbol, la disciplina deportiva más seguida en Italia y en prácticamente cualquier parte del planeta. Armani, mediante EA7, vistió al Nápoles, una apuesta que reafirmó la coexistencia de la estética y la comodidad sobre un terreno de juego. El vínculo, que existe desde 2022, dio cierta suerte al cuadro ahora dirigido por Antonio Conte, capaz de conquistar dos 'Scudettos' en los últimos años. Un año antes, eso sí, en 2021, Giorgio diseñó una camiseta en homenaje a Diego Armando Maradona, que mostraba la cara del Diego superpuesta con una huella dactilar.

11/10/2024 11 October 2024, Italy, Milan: Italian fashion designer Giorgio Armani attends the Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 Regular Season Round 2 game between EA7 Emporio Armani Milan and Paris Basketball at Unipol Forum. Photo: Fabrizio Carabelli/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa CULTURA DEPORTES Fabrizio Carabelli/SOPA Images v / DPA / Fabrizio Carabelli/SOPA Images v / Europa Press

Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, fue una de las primeras personalidades deportivas en lamentar su pérdida: "Con gran tristeza me enteré del fallecimiento de mi amigo Giorgio Armani. En nombre de mi familia, del grupo Filmauro y de todo el Napoli Calcio, expreso mis condolencias a su familia y a Leo Dell'Orco (su mano derecha)", escribió en sus redes sociales.

Si bien Armani diseñó la elástica de la 'Azzurra' para el Mundial de 1994 - perdió la final ante Brasil -, vistió a los deportistas olímpicos que formaron parte de la expedición italiana en Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Además, la delegación transalpina continuará representando a la prestigiosa marca en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Dueño de Olimpia Milano

Su influencia no quedó ahí. Se adentró en el baloncesto cuando, en 2008, adquirió el mítico equipo italiano Olimpia Milano, conocido a partir de su compra como Emporio Armani Olimpia Milano (ahora Pallacanestro Olimpia Milano). Un equipo que viste con prendas elaboradas por EA7. Recientemente, la marca Armani acordó una colaboración con la Juventus para vestir a los jugadores del primer equipo masculino en todos los eventos oficiales durante las próximas temporadas 2025/2026 y 2026/2027.