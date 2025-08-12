El Gimnástic de Tarragona se echa atrás en el fichaje de Calderón, ex del Córdoba CF

Horas después de rescindir su contrato con el Córdoba CF, José Manuel Calderón se había comprometido con el Gimnástic de Tarragona, candidato al ascenso en Primera Federación, con un contrato por una temporada, con opción a una campaña adicional. Y cinco horas después de haber anunciado el compromiso, el propio club grana anunció en la tarde de este martes que la operación se deshacía, a buen seguro, debido a un vídeo publicado en redes sociales, hace más de un año, en el que en la celebración del ascenso a Segunda por parte del Córdoba CF el jugador de Paradas profirió insultos contra "los catalanes" después de superar en la final por el ascenso al Barcelona Atlétic.

Así, el Gimnástic de Tarragona, después de anunciar el fichaje de Calderón, emitió un comunicado en el que echaba atrás la operación , debido a que el club grana "representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores", por lo que "considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan. Lamentamos las molestias que esta situación haya podido causar a nuestros socios, accionistas y aficionados", proseguía el comunicado del Gimnástic de Tarragona, que reafirmaba en él su "compromiso de seguir trabajando para confeccionar la mejor plantilla posible para afrontar con garantías la temporada 2025-2026. El Gimnastic de Tarragona SAD da por zanjado este asunto y centra todos sus esfuerzos en el objetivo deportivo común: la nueva temporada".

En principio, Calderón también tenía alguna oferta o propuesta de equipos extranjeros, principalmente, una oferta del NK Istra de la máxima categoría del fútbol croata, pero el de Paradas se decantó por la oferta del Gimnástic de Tarragona, que según diversas fuentes le iba a pagar a Calderón una ficha de unos 100.000 euros por temporada, ya que el objetivo del club grana es el del ascenso a Segunda División A.

El Córdoba CF anunció el pasado lunes el final del contrato de José Manuel Calderón como jugador blanquiverde, noticia que venía esperándose desde el inicio del verano y que ponía fin a tres temporadas de relación entre el jugador y la entidad cordobesista. Fue Iván Ania el que anunció que el jugador se encontraba en la rampa de salida, ya que después del amistoso contra el Betis reconoció que era "cosa del club" que el lateral zurdo no hubiera disputado ni un minuto en pretemporada. Sin embargo, era evidente que el técnico blanquiverde perdió la confianza en el jugador después de aquel encuentro de Liga en El Arcángel ante el Almería, en el que Calderón finalizó expulsado. Desde entonces, el asturiano depositó toda su confianza para el puesto en Carlos Albarrán e incluso algún jugador del filial llegó a jugar algún minuto en la demarcación, cerrando por completo la puerta a Calderón.

En su comunicado, el Córdoba CF anunciaba el lunes "la rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad blanquiverde. Desde el club, le agradecemos su esfuerzo y sacrificio durante sus tres temporadas defendiendo la blanquiverde y le deseamos toda la suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales".

José Manuel Calderón, que cumplirá 26 años el próximo enero, se marchaba del Córdoba CF después de jugar 108 partidos oficiales con la camiseta blanquiverde y marcar tres goles, los tres en la temporada en la que el equipo cordobesista logró el regreso al fútbol profesional.

Lateral ofensivo y al que el Córdoba CF pretendió tras su salida del Betis Deportivo, Calderón llegó a El Arcángel en el verano del 2022, justo cuando el club cordobesista había ascendido desde Segunda RFEF a la recién creada Primera Federación. Su marcha, que se vislumbraba desde el final de la pasada temporada, en la que perdió por completo la confianza de Iván Ania, generaba el hueco necesario en el plantel para la llegada de Ignasi Vilarrasa, cuyo primer entrenamiento como cordobesista se produjo este martes.

Ahora, Luis César Sampedro, deberá buscar una alternativa a José Manuel Calderón para el lateral izquierdo del Gimnástic de Tarragona tras la llamativa rotura del acuerdo firmado con el jugador.