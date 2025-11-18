El Getafe responde a Televisión Española por las Campanadas: "El pueblo quiere a Romeo"

David Broncano y Lalachus han decidido no dar las campanadas de 2025-2026, a pesar del gran éxito que cosecharon en la anterior edición. La dupla consiguió juntos números de cine: 5.642.000 millones de espectadores y un 33,1% de cuota de pantalla.

Después de la negativa, Televisión Española decidió mover ficha y propuso una votación pública para que la gente decidiese quién debería ser el siguiente en dar las Campanadas.No obstante, los más 'trolls' no perdieron la oportunidad de vacilar con parejas imposibles de ver en antena.

La pareja más votada en la encuesta de RTVE para las Campanadas fue la formada por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, y Vito Quiles, periodista. Una combinación que daría mucho de qué hablar en redes sociales.

Otras de las más votadas fue la de Allan Romeo Nyom, jugador del Getafe, y José Bordalás, entrenador del equipo. Una pareja que desató el caos en X, antes Twitter, y llegó hasta rueda de prensa. Al ser cuestionado por la posibilidad, el técnico señaló que "¿Presentar las campanadas con Nyom? Eso me han comentado, me ha hecho mucha gracia".

El técnico no dudó en decir que esta posibilidad "no estaría nada mal, la verdad. Ahí lo dejó". Sin embargo, el ente público ha decidido darles calabazas tanto a Rufián y Vito como a Nyom y Bordalás.

José Bordalás, compareció visiblemente enfadado con las decisiones del colegiado / YouTube

Finalmente, RTVE anunció este martes que la pareja que tomará el relevo de Broncano y Laluchus será Andreu Buenafuente y Silvia Abril, una decisión que ha gustado a gran parte de la audiencia, aunque otros esperaban una dupla más icónica y diferente.

El Getafe no ha tardado ni un segundo en reaccionar a la noticia en X, compartiendo una imagen de Nyom y con el siguiente mensaje: "El pueblo quiere a Romeo".

El tuit es tendencia ya en la red social de Elon Musk. Un usuario señala que "hombre, antes que estos prefiero a Bordalás y Manolo González en las campanadas (con muchísima diferencia)". Otro comparte: "Hasta el utillero y el responsable del césped me parecen mejor opción".