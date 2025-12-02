El Getafe necesitó la prórroga para evitar el debacle

Sorprendió el Navalcarnero al Getafe, que no se esperaba verse con dos goles en contra antes del cuarto de hora de juego ante un equipo de Segunda RFEF. Un equipo al que, además, el filial azulón había ganado en la primera jornada de liga. Tuvo que remar a contracorriente el equipo de José Bordalás para conseguir el primero (logrado entre Joselu y la 'ayuda' de Álvaro Calado, el portero local), y para el empate, que llegó apenas dos minutos antes del tiempo reglamentario.

Al final, en la prórroga, un tanto del debutante Jorge Montes en el 111' destruyó las esperanzas de los rojiblancos, que tuvieron, en varias ocasiones, la oportunidad para echar de la Copa a todo un Primera División. En el tiempo extra, Angelito tuvo hasta tres ocasiones clarísimas delante de la portería de Letacek, pero acabaron siendo los visitantes, dominadores en el apartado físico ante un equipo que se dejó el alma, los que se llevaron el 'gato al agua' y evitaron el debacle que ya sufrieron en tres ocasiones entre 2020 y 2022.

Apostó por muchas rotaciones el técnico del Getafe y se vio sorprendido al inicio del partido por un Navalcarnero que, con el equipo fresco, llegó a triangular bien y encontró los espacios con Jaime Pérez y Mario Jiménez, dos puñales para una defensa azulona prácticamente inédita que no funcionó en la primera mitad.

Con esta ventaja, los hombres de Manu González dieron todo lo que tenían para defender el resultado, pero el cansancio se vio reflejado a medida que pasaron los minutos con el rendimiento. Más desaciertos en las piernas del Navalcarnero provocaron más internadas del Getafe, ya con pesos pesados como Borja Mayoral, Mario Martín y Álex Sancris, y finalmente encontraron el premio en una jugada desafortunada del cancerbero local y en un rebote tras un remate al larguero cuando el público del Municipal Mariano González ya se vislumbraba en la siguiente ronda.

La prórroga, con alguna pierna más fresca, fue un periodo de idas y vueltas en las que el Navalcarnero tuvo las mejores ocasiones, pero no los mejores resultados. Pudo ser muy diferente si Angelito hubiera estado más acertado pero finalmente fue Montes, jugador del filial azulón fichado este verano del Sporting, que llegó de segunda línea en un pase de Álex Sancris para fusilar a Calado y mandar al Getafe, no sin sufrir, a los deciseisavos de final de la Copa del Rey.