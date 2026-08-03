CONFERENCE LEAGUE
El Getafe ya conoce a su rival para el play-off de Conference League: jugará contra el ganador del Partizan-Tobol
El partido de ida se disputará el 20 de agosto con el equipo español como local y la vuelta será la semana siguiente
EFE
El Getafe, representante español en la Conference League, se enfrentará en el play-off de clasificación para la fase central del tercer torneo europeo al ganador de la eliminatoria de la tercera ronda previa que deben disputar el Partizan serbio y el Tobol Kostanai kazajo.
El partido de ida se disputará en el feudo del conjunto madrileño el jueves 20 de este mes y la vuelta una semana más tarde en el campo del rival del cuadro de José Bordalás, que se conocerá el próximo día 13, fecha en la que se jugará el segundo encuentro de dicha eliminatoria entre serbios y kazajos.
Será, por lo tanto, una confrontación ante un histórico del fútbol europeo venido a menos que tratará de sacar un buen resultado en el Coliseum en la ida y ampararse en su fiel afición y o bien ante un semidesconocido Tobol que ha sido dos veces ganador de la Liga de Kazajistán y tres de la Copa, y que en la ronda previa se deshizo del Panevezys lituano tras la tanda de penaltis, en tanto que el cuadro serbio no tuvo problema alguno ante el UNA Strassen luxemburgués.
El Atalanta italiano jugará ante el vencedor del Hapoel Tel Aviv-Katowice, el Brighton inglés al ganador del Cluj-Tromso, el Friburgo al que salga airoso del HJK-/Motherwell y el Mónaco al perdedor del choque de la Liga Europa entre el Ferencvaros y el Gornik Zabrze.
Emparejamientos del 'play off':
Thun (SUI)/Vikingur (NOR)- Borac (BIH)/Vitebsk (BLR)
Shamrock Rovers/Egnatia - KuPS Kuopio (FIN)/U. Craiova (RUM)
Tre Fiori (MLT)-Drita (KOS) - Flora Tallín (EST)/Inter Escaldes (AND)
Lech Poznan (POL)/Klaksvik (FAR) - Riga (LAT)/Gyori ETO (HUN)
Lincoln Red Imps (GIB)/Omonia (CYP) - Larne (NIR)/Iberia Tiflis (GEO)
HJK (FIN)/Motherwell (ESC) - Friburgo (GER)
Ferencvaros (HUN)/Gornik Zabrze (POL) - Mónaco (FRA)
Inter Turku (FIN)/Vaduz (LIE) - Decrecen (HUN)/Copenhague (DIN)
Benfica (POR)/Hearts (ESC) - Paide (EST)/Rapid (AUT)
Cluj (RUM)/Tromso (NOR) - Brighton (ING)
Zalgiris (LTU)/Hajduk Split (CRO) - Rakow (POL)/Hammarby (SWE)
Panathinaikos (GRE)/CSKA 1948 (BUL) - Hradec Kralove (CZE)-Besiktas (TUR)
Goteborg (SWE)/Gante (BEL) - Hibernian (ESC)/Shkendija (MKD)
PAOK (GRE)/Anderlchet (BEL) - Brann (NOR)/Apollon (CYP)
Atalanta (ITA) - Hapoel Tel Aviv (ISR)/Katowice (POL)
Bohemians (IRL)/Midtjylland (DIN) - Rijeka (CRO)/Ilves Tampere (FIN)
Jagiellonia (POL)/Rangers (ESC) - Jablonec (CZE)/RFS (LAT)
Valur (ISL)/Nordsjaelland (DIN) - Sheriff (MDA)/St. Gallen (SUI)
Auda (LET)/Dinamo City (ALB) - Pafos (GRE)/Salzburgo (AUT)
Noah (ARM)/Siona (SUI) - Ajax (NED)/Shelbourne (IRL)
Braga (POR)/Dinamo Minsk (BLR) - Beitar (ISR)/Austria Viena (AUT)
Twente (NED)/DAC 1904 (SVK) - Dinamo Kiev (UKR)/Qarabag (AZE)
Getafe (ESP) - Partizan (SRB)/Tobol (KAZ)
Lugano (SUI)/Runavik (FAR) - Maccabi Tel Aviv (ISR)/CSKA Sofia (BUL)
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