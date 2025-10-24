El gesto de Luka Modric con el vestuario del Milan: "Nos compró un iPhone 17 a todos para evitar la novatada"

Luka Modric dejó el Real Madrid el pasado verano. El club blanco decidió no renovar el contrato del centrocampista croata, poniendo fin a una trayectoria inolvidable que comenzó en 2012 y que quedará grabada para siempre en la memoria del conjunto blanco. El Mundial de Clubes fue su última aventura en el Real Madrid.

Un anuncio que parecía encaminarse hacia el retiro, pero decidió continuar su carrera como futbolista profesional en el AC Milan. Se marchó a coste cero y rápidamente se ha convertido en un jugador imprescindible en los esquemas de Massimiliano Allegri. Su adaptación ha sido muy buena, los compañeros hablan muy bien del croata y ya lleva un gol y una asistencia en siete partidos.

Sin embargo, el futbolista croata, en su llegada a Milan, evitó una tradicional costumbre en los equipos de futbol. Cuando un jugador nuevo aterriza a un nuevo destino, normalmente se le hace una 'novatada'. Modric, más astuto que el resto, quiso evitarlo. A cambio, se presentó a sus nuevos compañeros con un gesto decididamente especial, que Santiago Giménez describió en una breve transmisión en directo de ‘TikTok’.

Gimenez cuenta una divertida anécdota sobre Modric

El delantero mexicano del Milan, Giménez, compartió una divertida historia en su TikTok, revelando cómo Modric evitó astutamente una tradición del equipo. Respondiendo a algunas preguntas de los usuarios, el delantero mexicano contó acerca del primer día en Milanello de Modric: “Llegamos al vestuario y cada jugador tenía su nuevo iPhone en su lugar. Modric nos lo había dado. Nos había comprado un teléfono nuevo a cada uno. Cuando un jugador llega a un equipo nuevo, tiene que cantar. En lugar de cantar, Luka decidió comprar un teléfono a todos”, afirmó.

La influencia de Modric en el Milan se extiende mucho más allá de sus actuaciones en el campo. Su liderazgo y profesionalismo han comenzado a moldear la mentalidad de sus compañeros de equipo. El entrenador del equipo nacional de Italia, Gennaro Gattuso, instó al joven centrocampista del Milan, Samuele Ricci, a aprovechar al máximo la oportunidad de entrenar y jugar junto a un jugador del calibre de Modric, llamándolo una experiencia invaluable que podría acelerar su crecimiento y madurez.

El delantero del Milan, Rafael Leao, también compartió una emotiva historia sobre Modric, recordando cómo el veterano lo abrazó en su primer día en el centro de entrenamiento y prometió ayudarlo a mejorar. Leao cree que la orientación de Modric lo ayudará a ser más eficiente frente al gol.