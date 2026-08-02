El inesperado gesto de Cucurella con un cartero de Horsham tras ganar el Mundial: "Soy el primer inglés en tenerla en 60 años"

Marc Cucurella acaba de proclamarse campeón del mundo con la selección española y todavía continúa celebrando el mayor éxito de su carrera. Entre todos los recuerdos que se ha llevado de las últimas semanas hay uno que será permanente, ya que decidió tatuarse a Luis de la Fuente después de prometer que lo haría si levantaba el trofeo.

Hace unas semanas se confirmó su llegada al Real Madrid, y tras disfrutar de unos días de descanso, el lateral catalán se incorporará próximamente al conjunto blanco.

Antes de dejar atrás de manera definitiva su etapa en Inglaterra, el futbolista ha protagonizado una entrañable anécdota en Horsham, la localidad en la que ha residido durante los últimos cuatro años mientras defendía la camiseta del Chelsea.

Situada en el condado de West Sussex, al sur de Inglaterra, Horsham se convirtió en el hogar del internacional español y de su familia. Cucurella acabó integrándose por completo en la vida de la localidad, hasta el punto de convertirse en un vecino más para muchas personas.

Una de ellas era Gary, el cartero encargado de repartir el correo en la zona en la que vivía el jugador. Ambos coincidieron en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, aunque el encuentro que mantuvieron hace apenas unos días fue muy diferente a todos los anteriores.

Cucurella con Gary, cartero / Instagram

Todo ocurrió durante una de las últimas entregas cuando Gary se acercó a la vivienda del futbolista y estuvieron hablando durante unos minutos. Fue entonces cuando el lateral catalán le enseñó la medalla que recibió tras proclamarse campeón del mundo con la selección española.

El trabajador relató lo sucedido a través de la cuenta oficial de Horsham, que compartió varias fotografías del encuentro: "Tuve el placer de charlar con el ganador local de la Copa del Mundo, Marc Cucurella, mientras le entregaba el correo. Un tipo muy agradable y con los pies en la tierra. Me dejó sostener su medalla de campeón".

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Gary, cartero con la medalla de Cucurella / Instagram

El cartero también quiso tomarse el momento con humor y añadió una frase que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales: "Creo que soy el primer inglés en tener una medalla de campeón del mundo en 60 años".