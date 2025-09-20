Germán Lux, espectador de lujo en Riazor ante el Huesca

El encuentro de la sexta jornada entre Deportivo y Huesca (4-0) contó con el argentino Germán Poroto Lux entre los asistentes en la grada de Riazor. El exguardameta dejó un grato recuerdo durante su paso por A Coruña. Vistió la elástica blanquiazul en 114 ocasiones tras aterrizar en 2011 y marcharse seis años más tarde, en 2017, rumbo a River Plate, club en el comenzó y terminó su carrera deportiva. Lleva desde 2022 fuera de los terrenos de juego.

Vía: La Opinión A Coruña