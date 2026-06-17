Gerard Piqué: "A Cucurella le deseo una muy buena carrera a nivel personal"

Gerard Piqué nunca deja indiferente a nadie cuando se pone delante de un micrófono. El excentral del FC Barcelona y de la Selección Española ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en Madrid, donde, más allá de sus proyectos comerciales, ha dejado varios titulares de peso sobre la actualidad futbolística más inmediata, con nombres propios como Mourinho, Julián Álvarez, Marc Cucurella o el rumbo de la 'Roja'. Todo ello, en una rueda de prensa ante los medios en un evento de Uber Eats, donde acostumbra a realizar anuncios como el peculiar spot publicitario en el que sale preguntando a Iker Casillas "¿Tenéis manitas?"

Gerard Piqué bromea con la 'manita' en la promoción de Uber Eats / Uber Eats

Cucurella y el mercado de fichajes

Uno de los temas más protagonistas de la rueda de prensa ha sido el rendimiento de Marc Cucurella y su salto al Real Madrid. Piqué, que conoce bien los entresijos de la rivalidad y lo que representa La Masía como identidad, ha sido sincero al respecto: "No me molesta que ningún jugador fiche por ningún equipo, lo entiendo porque siempre hay interéses personales. A Cucurella le deseo lo mejor en su carrera personal porque es un jugadorazo, al Madrid no". También habló sobre el culebrón del verano, Julián Álvarez y su posible llegada al Barça: "Julián Álvarez sería una inversión muy grande en caso de darse, el Madrid se ha metido de por medio como en todos los fichajes". Hablando del Madrid, el tema derivó en el regreso de José Mourinho, del que opina lo siguiente: "Mou es un buen candidato para que se hable de todo menos fútbol." Tampoco pudo resistirse a echarle más leña al fuego a su excompañero de selección: "Deseaba que al Madrid le hubiese ido un poco mejor esta temporada, Arbeloa regalaba momentazos y quería que continuase, lo del espíritu de Juanito y las copas de europa en un Madrid-Levante fue la leche".

El momento de la Selección Española

Con la mirada puesta en los próximos retos internacionales y el horizonte del Mundial, el exjugador catalán también ha analizado el estado de forma del bloque de Luis de la Fuente. Piqué confía en el talento joven, aunque avisa de la exigencia del fútbol de selecciones actual: "Después del empate hay más opciones de ganar el Mundial, sigue siendo de las favoritas. Siempre es bueno un toque de atención, ahora hay que juntarse, seguir trabajando y no cambiar las cosas". Además, compara el incio con aquella del 2010 y ya sabemos lo que es empezar con mal pie, "ya empezamos perdiendo y mira como acabó".

Un fichaje de vicio

La lluvia de titulares futbolísticos ha tenido lugar en el Espacio Gran Vía Atelier de la capital, marco elegido para la presentación de Piqué como el nuevo y sorprendente "fichaje", anunciado de la mano del influencer Dario Emeache. La cadena de hamburguesas se une a la famosa plataforma delivery Uber Eats. En un evento que ha congregado a decenas de medios, el catalán ha apadrinado esta nueva campaña publicitaria demostrando que, tanto en los negocios como en el terreno de juego, sabe perfectamente cómo manejar los tiempos y generar expectación. "Parece un rumor pero ya está más que confirmado, a partir de hoy, Vicio se podrá pedir a través de Uber Eats". Bromeaba el central "mis hijos me pedían que fichara a vicio, ha sido una negociación intenta pero ya están aquí". Siempre sale el debate, respecto a cuál es el momento perfecto para pedir comida a domicilio, si cuando no te apetece cocinar o cuando hay algo que celebrar, Piqué ha sabido resolverlo con risas. "¿El mejor momento para pedir vicio? Viendo fútbol, después de un España 0-0 Cabo Verde entra perfecto".