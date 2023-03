Georgina Rodríguez: "Nunca estuvo en la cabeza de Cristiano fichar por el Atlético de Madrid"

Georgina Rodríguez estuvo en 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada de su serie, 'Soy Georgina' La 'influencer' aprovechó para hablar de muchos temas y también desveló alguna que otra cosa de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ha estado en el programa, 'El Hormiguero', junto a Pablo Motos para presentar la segunda temporada de su serie, 'Soy Georgina', que se estrenará el 24 de marzo en Netflix.

La 'influencer', modelo y empresaria ha hablado de muchos temas de su vida privada, entre ellos, de Cristiano Ronaldo.

El portugués fue uno de los nombres propios el pasado mercado de invierno. No estaba contento en el Manchester United y quería salir sí o sí del club inglés. Se especuló, que el delantero podría terminar en muchos clubes, entre ellos, el Atlético de Madrid. Algo, que no gustó, ni a madridistas ni a rojiblancos. El jugador es un símbolo del Real Madrid y a los atléticos no les hacia mucha gracia verle vestido con la camiseta de su equipo, también por su carácter. Decían que iba a ser un problema en el vestuario. Simeone nunca lo descartó, pero la realidad es que finalmente puso destino a Riad para fichar por el Al-Nassr Football Club.

Durante la entrevista, Georgina Rodríguez, sin querer o queriendo, dejó claro que a Cristiano nunca se le pasó por la cabeza fichar por el conjunto colchonero. "Que Cristiano fichase por el Atlético de Madrid nunca estuvo en mente”, reconoció la empresaria.

En estos momentos el luso se encuentra concentrado con la Selección de Portugal para los enfrentamientos ante Liechtenstein y Luxemburgo.