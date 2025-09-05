Garitano: «El Dépor rechazó ofertas muy importantes»

Asier Garitano, técnico del Sporting, valoró el mercado de fichajes del Dépor. «Estamos hablando de un equipo que ha hecho muchos cambios, con un poderío grande», apuntó el técnico vasco. En relación a las propuestas que recibió este verano el club herculino, aseguró que «rechazaron unas ofertas muy importantes» y consideró que es una forma de proceder que, «en esta categoría, pocos equipos pueden asumir». El técnico del rival del Dépor dio valor a las aspiraciones del conjunto blanquiazul. «Muestra un poco la ambición del equipo que tienen», recalcó un entrenador que llega a Riazor aún invicto.