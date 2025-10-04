Garitano deja fuera a Queipo para un encuentro clave para el Sporting: las claves de una decisión llamativa

Asier Garitano dejó este sábado sin incluir a Dani Queipo, además de a Curbelo, para el desplazamiento a Castelllón. La convocartoria para el muy relevante partido que el equipo gijonés disputa este domingo (16: 15 horas en el Skyfi de Castalia) ante el Club Deportivo Castellón está integrada por veintités jugadores - han regresado Guille Rosas y Álex Corredera, ausentes ante el Albacete por sanción, además, el entrenador ha tirado de los guardametas de la cantera Gerard Martín y Guillermo Iglesias para cubrir el vacío de Christian Joel-.

La ausencia de la convocatoria Queipo, un futbolista que siempre va citado, y que, aunque no suele ser titular, sí tiene minutos -ha participado en cuatro partidos esta temporada- resulta cuanto menos llamativa. Lo de Curbelo es, por todo, un caso distinto: el central necesita de tiempo para estar al 100% tras una pequeña rotura que le obligó a parar tres semanas.

Queipo, mientras, no tiene ningún problema físico. Ni ha tenido -que se sepa- lesión alguna estas semanas. Es, por tanto, una decisión técnica al cien por cien de Garitano, que suele convocar a todos los jugadores, algo en realidad habtiual en todos los entrenadores desde que La Liga permite hacer hasta cinco cambios. En su momento más delicado en el club tras cuatro derrotas consecutivas que han debilitado su posición, el entrenador de Vergara decide prescindir ahora del atacante, de 23 años, que se queda sin ni siqueira subirse al avión.

Queipo, que está atravesando un momento de confianza complicado tras un verano nada fácil donde se le abrieron varias opciones para salir cedido, tuvo la desgracia de ser el autor del penalti que ocasionó el 3-4 del Albacete en la remontada histórica del equipo manchego el pasado domingo en El Molinón. Hasta este sábado, Garitano siempre había respaldado en público y en privado a un futbolista criado en Mareo al que le ha tocado enfrentarse a los pitos de El Molinón. Chico ejemplar, muy profesional, Queipo es uno de los jugadores más queridos por la plantilla.

