Gareth Bale y la pancarta 'Wales. Golf. Madrid': "Me crucificaron en los medios"

Gareth Bale sigue disfrutando de su retiro desde que colgó las botas tras el Mundial de Catar. Después de una carrera llena de éxito, el galés lleva una vida relajada rodeado de su familia, el golf y colaborando como comentarista para seguir vinculado al fútbol.

Bale se dio a conocer en la banda izquierda del Tottenham, lo que llevó al Real Madrid a convertirlo, en 2013, en el fichaje más caro de la historia del fútbol por aquel entonces. Él mismo lo recuerda como “algo muy chulo para contar a mis hijos”.

En el Madrid formó un trío temible junto a Benzema y Cristiano Ronaldo, que marcó una era en Europa. Puede presumir de cinco Champions League y de haber formado parte de una de las mejores generaciones del club blanco, dejando momentos para la historia. “¿Mi gol favorito? Obviamente, la chilena contra el Liverpool”, recuerda.

Aun así, Bale reconoce lo exigente que fue vestir la camiseta blanca: “Muchos jugadores van al Madrid para ser Galácticos, pero yo fui a jugar al fútbol. Lo que logré como futbolista galés en el extranjero fue realmente increíble. Siempre aparecía en los momentos importantes. Por lo demás, sin embargo, fui un poco ingenuo al no saber lo duro que era”.

El galés también señala a los medios por haber creado una imagen de él que no se correspondía con la realidad: “Nunca jugué tanto al golf, pero la gente cree lo que lee. Crearon una imagen que no soy. No creo que los medios españoles sepan quién soy. Pensaba que mi fútbol y mi vida eran dos cosas distintas. Nunca cambiaría eso”, explica Bale, en referencia a su decisión de no responder a las críticas.

Desde joven aprendió a no dejarse llevar por el ruido mediático ni por las redes sociales. Todo empezó con una crónica que leyó a los 16 años donde criticaban su partido: “Nunca controlé mis redes porque podía tener cien publicaciones, noventa y nueve increíbles, y una mala que te obsesionaba”.

Tras una corta etapa en Los Angeles y después de cumplir el sueño de jugar su primer Mundial, el ‘Expreso de Gales’ decidió colgar las botas en enero de 2023. “Hay cosas que desearía que hubieran sido diferentes. Nunca me lo habría creído si me lo hubieran dicho con 13 años. Después del Mundial sentí que no me quedaba nada más por lograr”.

Su impacto en el Madrid lo llevó a rozar el Balón de Oro, quedando sexto en 2016 tras ganar la Champions y llevar a Gales a las semifinales de la Eurocopa. Sin embargo, Bale cree que este trofeo va más allá de lo deportivo: “Tiene que ver con la imagen. Los medios tienen favoritos; no se trata solo de fútbol. Ojalá lo fuera, pero no lo es. No creo que nadie lo niegue”.

A menudo se hablaba de tensiones dentro del vestuario, algo que él desmiente: “Nunca tuve problemas con nadie”. Incluso con Cristiano Ronaldo, insiste, siempre tuvo buena relación: “Nunca discutimos ni tuvimos ningún problema. Nunca pasó nada”.

"Gales. Golf. Madrid. En este orden"

Su vínculo con el golf también fue motivo de polémica. Bale quiso aclararlo: “Jugaba una vez cada dos o tres semanas, y solo en días libres. Nunca ocho horas seguidas. Siempre lo hice con profesionalidad. Pero la gente no lo sabía y se inventaron ese eslogan”.

Uno de los momentos más controvertidos de su carrera llegó en noviembre de 2019, cuando Gales se clasificó para la Eurocopa y celebró con la famosa bandera “Wales. Golf. Madrid. In that order”: “Acabábamos de clasificarnos, alguien la puso frente a mí. ¿Qué debía hacer? No podía tirar la bandera de mi país al suelo. Ni siquiera la toqué; solo celebraba con mis compañeros. Me crucificaron en los medios por pura desinformación. No priorizo el golf sobre mi país ni sobre mi club. O te ríes o lloras. Yo me reí”.

Al cabo de cuatro días, volvió al Bernabéu para jugar ante la Real Sociedad, entre una gran pitada: “Entré los últimos 30 minutos, me silbaban mucho, pero al final me aplaudieron. Jugué tan bien... De camino a casa mi agente me llamó y me dijo: ‘Estás literalmente loco. Nadie soporta tanta presión y luego rinde así’. Le respondí: ‘Por suerte soy mentalmente fuerte. No estoy seguro de que muchos pudieran soportarlo’”.

Ahora Bale tiene claras sus prioridades: “Si tuviera que ponerlas en una bandera, diría: la familia primero, probablemente el golf segundo, y después la salud”.