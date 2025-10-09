García Pimienta, en la ‘pole’ del baile en los banquillos de Primera

El nombre de Francesc Xavier García Pimienta vuelve a sonar con fuerza en el panorama futbolístico español. Tras su salida del Sevilla, el técnico catalán se ha convertido en uno de los entrenadores más codiciados del momento. Su propuesta valiente, basada en el fútbol de posesión y en la apuesta por los jóvenes, ha seducido a varios clubes de Primera División que podrían buscar un nuevo rumbo desde el banquillo.

Este mismo jueves, el Real Oviedo ha sido el primer club en despedir a su entrenador, Veljko Paunovic, algo que puede generar un 'baile' en los banquillos de algunos de los equipos más importantes del panorama futbolístico español.

El RCD Mallorca fue uno de los primeros en tantear su incorporación tras la marcha de Javier Aguirre. En Son Moix consideran que García Pimienta encajaría a la perfección con el perfil de entrenador que buscan: ofensivo, con una idea clara de juego y capaz de maximizar el rendimiento de plantillas modestas. Aunque el interés no llegó a concretarse, el nombre del catalán podría seguir en la agenda bermellona en el caso de un relevo en la banda, teniendo en cuenta la crisis del vestuario del club con Jagoba Arrasate y Dani Rodríguez.

Donde más consenso genera su figura es en San Sebastián. En la Real Sociedad, su filosofía casa con los valores del club: fútbol combinativo, protagonismo con balón, fútbol de posesión y una firme apuesta por la cantera y los jóvenes. Encaja en el estilo de juego ofensivo y su capacidad para sacar el máximo rendimiento de plantillas modestas. En Zubieta ven en García Pimienta un continuador natural del estilo que ha consolidado Imanol Alguacil, y su nombre suena con fuerza si en algún momento el banquillo txuri-urdin quedara libre.

En Girona, su perfil también resulta familiar. El conjunto catalán lleva tiempo siguiendo su evolución y, de hecho, García Pimienta estuvo en la terna de candidatos cuando el club optó finalmente por Míchel. Su propuesta encajaría sin fisuras en el ADN del equipo: presión alta, circulación rápida y valentía con los jóvenes.

Por último, en Valencia los rumores se intensifican. El futuro de Carlos Corberán podría depender del próximo duelo ante el Alavés, y en los despachos de Mestalla ya se habla del nombre de García Pimienta como posible recambio. Su perfil gusta por su capacidad de formar grupos competitivos sin grandes recursos, una virtud muy valorada en el contexto actual del club.

De La Masia al reconocimiento nacional

García Pimienta no es un recién llegado. Su carrera está marcada por una sólida formación en la cantera del FC Barcelona, donde trabajó durante 17 años, desde los cadetes hasta el filial. Dirigió 128 partidos al Barça B y conquistó la UEFA Youth League en 2018, convirtiéndose en una referencia dentro del modelo formativo azulgrana.

Por sus manos pasaron algunos de los talentos más destacados del fútbol reciente: Messi, Piqué, Fàbregas, Sergi Roberto, Thiago, Grimaldo, Ansu Fati, Gavi o Balde, entre otros. Su sello es inequívoco: fútbol asociativo, protagonismo con balón y desarrollo de jugadores con inteligencia táctica.

Ascenso con Las Palmas y sello propio en Sevilla

En su etapa en Las Palmas, García Pimienta logró un hito histórico. Llevó al conjunto canario al play-off de ascenso en su primera temporada y al ascenso a Primera División en la 22/23, implantando un estilo de juego reconocible y admirado por aficionados y analistas.

Posteriormente, su paso por el Sevilla FC reforzó su prestigio. Bajo su dirección, el equipo se mantuvo más cerca de Europa que del descenso, y a falta de cuatro jornadas sumaba los mismos puntos que los puestos europeos cuando fue destituido. Todo ello sin traicionar su ideario futbolístico ni renunciar a dar protagonismo a los jóvenes valores.