Las gafas de 40 euros que revolucionan el mundo del fútbol: "Se activan áreas adicionales del cerebro"

El fútbol evoluciona a pasos agigantados. En un deporte profesionalizado al límite, cualquier pequeño detalle cuenta para marcar la diferencia con los adversarios. La última innovación que han adoptado los clubes profesionales son unas peculiares gafas para potenciar los reflejos de los porteros.

Neuer se entrena con ellas

Equipos como el Bayern de Múnich ya las han incluido en las rutinas preparatorias de Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich. Pero los bávaros no son los únicos en aplicar esta nueva técnica, cancerberos de élite como el suizo Yan Sommer, del Inter de Milán, también trabajan con esta nueva tecnología.

Como decíamos, el Bayern utiliza esta nueva técnica con los porteros de su plantilla. Michael Rechner, entrenador del cuerpo técnico de Vincent Kompany, relató en la página oficial del club alemán el porqué de la implementación de estas innovadoras gafas.

"Limitan el campo de visión. Los estudios muestran que, cuando la percepción está restringida, se activan áreas adicionales del cerebro", relata Rechner sobre los lentes estroboscópicos que utilizan sus pupilos. Los entrenamientos van acompañados de trabajo específico con pelotas de tenís y maniquíes para disminuir el tiempo de reacción, un aspecto que, aplicado al juego, permite anticipar acciones reales de juego.

El Bayern no es el único equipo que utiliza estas gafas que limitan la visión periférica y emiten destellos, durante el Mundial 2022 se pudo ver a los porteros de la selección de Suiza entrenando con ellas. Yan Sommer, arquero del Inter, reconocía que su uso le obliga a centrarse "en lo que tienes delante" y ello le permite mejorar la percepción, la atención y la coordinación.

Manuel Neuer, entrenando con las gafas estroboscópicas / 'X'

En los mismos términos se pronunciaba Michael Rechner sobre las sesiones preparatorias de Manuel Neuer. El técnico de porteros del Bayern ve unos beneficios a medio-largo plazo de entrenar diariamente con las gafas estroboscópicas.

"Si se entrena esto con regularidad, mejora la percepción. En concreto, en un pase atrás el portero tiene que captar si el hueco entre los rivales es lo bastante grande para jugar en corto al pivote. Las repeticiones constantes más entrenamiento cognitivo hacen que un portero sea realmente mejor", reconocía el alemán.

Precio asequible

Las gafas estroboscópicas son un recurso económico que se puden adquirir desde los 40 euros en algunas plataformas online, aunque, dependiendo de sus funciones, modelo y marca, el precio se pude disparar hasta los 600 euros.