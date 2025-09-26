Gabi vuelve a prescindir de Soberón

El Real Zaragoza ha puesto rumbo a Vitoria desde la Ciudad Deportiva para jugar esta noche ante el Mirandés en Mendizorroza (20.30 horas) y lo ha hecho con una leve sesión de activación tras la que Gabi ha dado una lista de 24 convocados en la que de nuevo se ha vuelto a quedar fuera Mario Soberón, que ya no viajó a Ceuta tras arrastrar una sobrecarga que le hizo perderse el entrenamiento del jueves, pero trabajó el viernes y el sábado con el grupo, por lo que su ausencia en el Alfonso Murube fue por decisión técnica, aunque tenía la posible justificación de haberse perdido algún entrenamiento. Esta semana, Soberón ha completado el trabajo y Gabi, como antes de Ceuta, aseguró en la previa del partido que estaba apto.

Soberón fue el máximo goleador del equipo el curso pasado, con 10 tantos, pese a que se perdió unos tres meses de competición por una concatenación de lesiones musculares en diversos puntos y el Zaragoza acude a Vitoria como el menos realizador de la categoría, lo que ya en sí parece una clara paradoja. El futbolista cántabro solo ha sido titular esta temporada ante el Andorra y suma 175 minutos en 5 partidos.

La otra ausencia por decisión técnica para jugar contra el Mirandés es Bakis, que sí viajó a Ceuta, aunque su caso es especial al ser un descarte en verano y no salir del equipo, por lo que sus opciones de jugar hasta enero, donde se le intentará buscar un acomodo, son casi nulas. Además, Gabi también ha descartado a Hugo Pinilla, habitual en la lista para que el canterano pueda jugar con el Deportivo Aragón y Kosa es baja por lesión, además de que al viajar 24 futbolistas tiene que hacer un descarte antes del choque.

Guti sí está en la lista de convocados y apunta a titular en Vitoria tras perderse el duelo ante el Ceuta por unas molestias en la rótula que ya ha superado, mientras que Martín Aguirregabiria, el último fichaje del verano, que fue descartado en la lista para Ceuta regresa a la convocatoria. También lo hace el portero del filial Calavia, que ocupa el lugar de Obón, también del Deportivo Aragón.

El Zaragoza regresará tras el partido ante el Mirandés, que empieza alas 20.30 hotas y no pernocta en Vitoria..

Vía: El Periódico de Aragón