Gabi recupera a Pomares ante el Valladolid pero pierde a Bazdar

El Real Zaragoza llega al próximo partido ante el Valladolid con una buena noticia, Pomares estará ya disponible tras cumplir la sanción por su expulsión contra el FC Andorra, que le impidió jugar en Castellón. Su vuelta aumenta las opciones de Gabi en la zona defensiva que le servirá para equilibrar el once inicial sobre el terreno de juego.

Hay que recordar que el equipo no contará con Bazdar para el próximo encuentro, ya que ha sido convocado por la selección de Bosnia y Herzegovina para jugar los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 frente a San Marino el 6 de septiembre y contra Austria el día 9. Por lo que, el delantero volverá a estar a disposición del técnico madrileño ante el Albacete el lunes 15 de septiembre, si no hay ningún contratiempo.

Este lunes, ha sido día de descanso para el conjunto blanquillo y retomará mañana la actividad con los entrenamientos en la Ciudad Deportiva. Se espera que Gabi aproveche el regreso de Pomares y la ausencia forzada de Bazdar para ajustar la alineación de cara al partido en casa. La vuelta del zaguero podría compensar la ausencia de bosnio, mientras que el resto del equipo pretende aumentar el nivel competitivo del grupo y solventar los errores de los anteriores encuentros.