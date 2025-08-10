Gabi: "Si quisiéramos tener la plantilla completa mañana, la tendríamos. Pero creo que estamos decidiendo bien"

Gabi se va conforme de la pretemporada zaragocista, aunque sabe que, obviamente, no hay nada hecho. El derbi de pretemporada fue el colofón a una preparación que el técnico madrileño valoró así: «Me quedo con muy buenas sensaciones, creo que el equipo ha sido capaz de competir y ganar todos los partidos. Hay que tener en cuenta todas las bajas que hemos tenido durante el verano. Estamos ensamblando al equipo, evidentemente nos queda mucho trabajo por hacer, pero estoy muy contento con la actitud de los chicos».

Sobre el duelo ante el Huesca, el entrenador zaragocista dijo que «la primera parte la verdad que me ha gustado muchísimo, creo que hemos visto un Zaragoza cercano a lo que a lo que quiero, un equipo vertical, que domina toda la fase del juego, que casi no le tiran a portería». Pero, tras el descanso «en la segunda es verdad que después de la expulsión se ha desvirtuado un poquito, creo que nos hemos relajado sobre todo la circulación de balón y no me ha gustado tanto. Resumiendo, Gabi reconoció que «un grupo de trabajo y un modelo de juego no se crea en un mes, entonces todavía nos queda nos queda mucho que mejorar».

Sobre el mercado de fichajes, el madrileño dijo estar «cero preocupado porque es algo que no puedo controlar». «Sé que el club está haciendo todo lo posible por traer jugadores cuanto antes, estamos a la espera y bueno, si quisiéramos tener mañana la plantilla completa la podríamos tener, pero creo que que estamos decidiendo bien», valoró. Sobre la ausencia de Poussin, Gabi dijo que quiso premiar a Obón por su gran pretemporada y así verlo en un encuentro «un poco más importante», Además, subrayó que la portería «hay que reforzarla».