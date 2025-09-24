Gabi prepara otro giro en el once del Real Zaragoza

No ha repetido once de inicio Gabi en lo que va de temporada y tampoco será en Vitoria este viernes ante el Mirandés. O por lo menos no tiene ninguna pinta de hacerlo, ya que al mal partido del domingo en Ceuta, con una pésima primera parte, lo que invita a hacer cambios se añade la cercanía entre ese choque y el que se jugará en Mendizorroza correspondiente a la séptima jornada de Liga. "Ahora, ante el Ceuta y el Mirandés, tenemos 2 partidos en 4 días. Van a tener minutos casi todos los jugadores", avisó el entrenador madrileño antes del choque en el Alfonso Murube.

Así que el once apunta a varios cambios, no menos de cuatro. Insua, sorprendente suplente en Ceuta, regresaría a un equipo al que también puede entrar Francho como lateral derecho, tras el mal partido de Juan Sebastián el domingo, y hasta Pomares en el izquierdo. Guti, ya recuperado de sus molestias en la rótula derecha y que ha hecho los dos entrenamientos con el grupo, entraría junto a Paul en el medio. Pau Sans, en uno de los costados, en principio el de Paulino, y Bazdar o Soberón en la punta de lanza por Kenan Kodro serían otros posibles cambios.

Hasta ahora Gabi no ha repetido once y del equipo titular que jugó en el Reale Arena ante el Sanse, en un partido con mejor imagen que resultado, ya hubo cambios frente al Andorra, con las entradas de Pau Sans y Soberón, mientras que ante el Castellón y después de la debacle ante el cuadro del Principado, el entrenador madrileño cambió de sistema, jugando con tres centrales por primera vez, y entraron hasta 5 futbolistas: Saidu, Insua, Toni Moya, Aketxe y Bazdar.

20 titulares distintos

La visita del Valladolid al Ibercaja Estadio supuso el regreso al esquema con cuatro atrás, con un 4-2-3-1 en el que Pomares tras cumplir sanción, Paulino, Pau Sans y Dani Gómez entraron como novedades, mientras que contra el Albacete y con un claro 4-4-2 Francho, Paul y Kenan Kodro fueron los nuevos para que ante el Ceuta hubiera cuatro cambios, Juan Sebastián, Radovanovic, Tasende y Keidi Bare, y se mantuviera el dibujo.

Así, solo el meta Adrián, con la amenaza permanente de Andrada, aunque de estupendo nivel hasta ahora, y Sebas Moyano se han hecho con la titularidad en las seis jornadas de Liga disputadas, donde el Zaragoza ha tenido hasta 20 jugadors distintos en su once de inicio.

