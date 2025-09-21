Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza

Seis jornadas sin ganar, cada vez más hundido, apenas tres goles a favor y una extrema fragilidad en las dos áreas traducida en pleno de derrotas ante los tres recién ascendidos a los que se ha medido un equipo perdedor que no le gana a nadie. Ese es el Real Zaragoza de Gabi, que ya se sitúa bajo el foco por su propia incapacidad para gestionar una crisis que llega demasiado pronto.

El gran problema es que nadie sabe a qué narices juega este equipo. No es que no haya plan B, es que no se sabe a ciencia cierta cuál es el A. Falta tanta autocrítica en este Zaragoza como fútbol. Tanta eficacia como efectividad. Tanta calidad arriba como abajo. Y si a todos esos males se añade la falta de soluciones desde el banquillo, donde el centro del campo se concibe como una zona muerta por la que el balón apenas toca el césped, el resultado es un mal equipo y un equipo malo al que es tan fácil hacerle daño como extremadamente difícil que lo haga.

Gabi, discípulo fiel de la escuela Simeone, se apresuró a plantarse en el ojo del huracán, absorbiendo la responsabilidad y asumiendo la culpa para liberar a un grupo tan frágil de animo como de fútbol. La estrategia pasa por reducir presión y ansiedad en sus futbolistas y cargarse él a sus anchas espaldas esa pesada mochila llena de piedras. Bien se sabe por aquí que este tipo de decisiones y actuaciones no suelen traer nada bueno. Lo que sorprende es que semejante crisis haya llegado tan pronto, en pleno mes de septiembre.

Es ramplón, vulgar y chapucero este Zaragoza, pero todo tendría pase si también fuera competitivo y ganara algún partido aunque fuera de vez en cuando. Pero lo peor es que es un perdedor incapaz de ganar más de cinco partidos en todo el 2025 y que en los seis disputados apenas ha ido por delante durante 3 de los 540 minutos jugados. Una ruina que le convierte, de largo, en uno de los peores equipos de la categoría y a su sufrida afición en un mártir que se ha ganado el cielo mientras su equipo se abrasa en un infierno del que parece imposible salir si no es para caer aún más bajo.

Así que, llegados a este punto, Gabi se ha ganado a pulso estar cuestionado, al menos, por una masa social a la que el madrileño y su equipo siguen maltratando a base de disgustos. Cumplió el técnico el curso pasado con una salvación que por momentos parecía quimérica, pero este histórico inicio de temporada está rebajando tanto su crédito como la confianza de los que se creían en él. Decisiones incoherentes, continuos vaivenes en alineaciones y sistemas, apuestas extrañas y batallas innecesarias no han hecho sino empeorarlo todo y neutralizar ese modo unión al que apeló hace escasas semanas.

Unión, paciencia, confianza, tiempo, fe, esperanza y caridad. Todo eso se reclama desde el club a un zaragocismo cansado de estar cansado, harto de estar harto y azotado por una insoportable sensación de orfandad mientras se lo llevan los demonios. Los mismos que mantienen a este Zaragoza anclado a un infierno en el que hay quien se empeña en sugerir que tampoco se está tan mal. Mucho cuidado. La paciencia es una virtud, pero, como el crédito, también se agota.

Vía: El Periódico de Aragón