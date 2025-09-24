Gabi pierde casi todo el brillo en el banquillo del Real Zaragoza

Sin contar al interino David Navarro, que solo tuvo un partido en el banquillo del Real Zaragoza, con triunfo ante el Racing de Ferrol, en esta larga etapa en la categoría de plata que se inició con el descenso en 2013, el equipo aragonés ha visto pasar a 19 entrenadores distintos, aunque con Víctor Fernández en dos etapas diferentes, ya que tomó los mandos en diciembre de 2018 y en marzo de 2024. Gabi es por ahora el último en esa extensa lista, aunque el técnico madrileño, tras un pésimo comienzo de curso, ya empieza a notar como el suelo se mueve debajo de sus pies y está ahora en la cuerda floja, a expensas de un partido mañana en Vitoria que puede significar su adiós si hay una derrota ante el Mirandés. El actual técnico firma un balance de 18 puntos de 51 posibles, por lo que ha conquistado el 35,29% de los puntos, un dato que le sitúa ya en la parte baja de ese ranking de entrenadores desde el descenso. Solo Rubén Baraja, Miguel Ángel Ramírez, Lucas Alcaraz e Iván Martínez tienen peores datos en citas de Liga regular, sin la promoción.

Ese puesto decimoquinto en el ranking se ha visto empeorado en este pésimo inicio de curso, con tres puntos de 18, ya que durante la Liga pasada, tras la jornada 31 y con 11 por delante, Gabi fue llamado a filas por el Zaragoza cuando era técnico del Getafe B, cesión de Adrián Liso al equipo azulón como ruinosa palanca de por medio. Y el entrenador madrileño fue capaz de sumar 15 puntos de 33 posibles y entonces su porcentaje se situaba en el 45,45% de los puntos logrados, lo que le colocaba en la séptima plaza de esta clasificación virtual de entrenadores en la categoría de plata en esta larga travesía iniciada en 2013.

Natxo, el más destacado

Y el Zaragoza, con esos 19 técnicos distintos, tiene ya una clasificación nutrida para comparar, porque en estos más de 12 años ha habido técnicos de todos los estilos y caracteres en el banquillo de La Romareda hasta junio y ahora del Ibercaja Estadio. De todos ellos, con números mediocres en la mayoría de los casos, la medalla de oro virtual se la lleva Natxo González, que dirigió al Zaragoza en la 17-18 completa y que sumó 71 puntos para acabar tercero en esa Liga, con un 56,34% de los puntos amarrados y una promoción ante el Numancia que fue la tumba de un equipo lanzado.

Lluís Carreras ocuparía el segundo puesto, con un 51,38% de los puntos logrados, 37 de 72 cuando dirigió al equipo en 24 jornadas de la 15-16 para que reaccionara y se quedara a las puertas de la promoción con el desastre ante la UD Llagostera como la cita que le dejó sin promoción. El resto de los 19 entrenadores ya no han sumado la mitad de los puntos que han puesto en juego, balance que rozó Ranko Popovic, que se quedó en el 49,27%, 68 el total de 138 en los 46 partidos del campeonato regular que dirigió.

Víctor Fernández y JIM

Mientras, Víctor Fernández, el entrenador que más duelos de plata ha dirigido en esta travesía actual, con 97 encuentros sin contar la promoción, se quedó en un 47,07% de los puntos, porcentaje que roza JIM, el segundo míster que más choques ligueros ha dirigido en el Zaragoza con 66 y un 46,96% de los puntos en el zurrón. Fran Escribá (45,73%), Víctor Muñoz (43,58%), Paco Herrera (43,3%) y César Láinez (41,6) estarían después, entre las posiciones sexta a novena, para que sea Luis Milla el que cierre el top ten con su 39,9% de los puntos puestos en juego. Raúl Agné (38,5% de los puntos), Imanol Idiakez (36,6%), Julio Velázquez (35,71%) y Juan Carlos Carcedo (35,5%) superan también a Gabi, que estaría justo por detrás del míster riojano que ahora triunfa en el Pafos, jugando la Champions con ese club tras haber conquistado la Liga de Chipre.

Así, por detrás de Gabi solo estarían Rubén Baraja, que sumó solo 10 puntos en 10 jornadas, el 33,3%, Miguel Ángel Ramírez, que en el curso pasado y en esas 10 mismas citas se quedó en siete (23,3%), Lucas Alcaraz, con el que el Zaragoza solo rubricó 5 puntos de 24 (20,8%) e Iván Martínez, que en 8 jornadas tras relevar a Baraja solo logró tres puntos de 24 y un terrible 12,5% de los puntos.

En todo este siglo

El puesto bajo de Gabi también se mantiene si se hace extensivo a los entrenadores en Segunda del Zaragoza en lo que va de siglo, puesto que Marcelino García Toral con 81 puntos en la 08-09 y Paco Flores con 71 en la 02-03 tienen los mejores datos, con el 57,14% de los puntos para el entrenador catalán y el 64,2% para el actual míster del Villarreal.

Vía: El Periódico de Aragón