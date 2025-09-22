Gabi ha perdido seis de los ocho partidos que ha dirigido fuera de casa al Zaragoza
El técnico, que se jugará el puesto el viernes en Vitoria, suma 4 puntos sobre 24 a domicilio desde que ocupa el banquillo
Jorge Oto
Gabi se jugará el puesto el viernes en Vitoria sin aval alguno en torno a los resultados cosechados hasta ahora fuera de casa por el técnico zaragocista. Y es que el madrileño apenas ha sumado cuatro de los 24 puntos que se han puesto en juego a domicilio entre este curso y el anterior desde que se hizo con las riendas del Zaragoza. Una victoria, un empate y seis derrotas completan la hoja de servicios de Gabi al mando del conjunto aragonés lejos de su feudo.
El único triunfo se produjo, además, ante un equipo que por entonces ya estaba descendido matemáticamente a Primera RFEF (1-2 en Ferrol). Pero, aun así, el Zaragoza sudó tinta para hacerse con una victoria clave para seguir respirando.
El empate llegó este curso, en Castellón, donde el Zaragoza arrancó un punto (1-1) tras un mal encuentro. El entrenador del Castellón, por cierto, fue destituido al término de la quinta jornada. Este lunes, asimismo, fue despedido el técnico de la Cultural Leonesa, Raúl Llona, cuyo equipo acompaña al Zaragoza en zona de descenso con un punto más que los aragoneses.
Las seis derrotas fuera de casa de Gabi con el Zaragoza se reparten entre esta campaña y la pasada, cuando cayó en Santander (2-0), Valencia (5-2), Oviedo (1-0) y Castellón (4-). La dificultad de salvar a un equipo muerto con una plantilla heredada relativizaba la responsabilidad del entrenador en unas derrotas que, sin embargo, han tenido continuidad esta campaña, en la que el Zaragoza de Gabi también ha caído a domicilio en San Sebastián (1-0) y Ceuta (1-0) para aumentar a seis las derrotas fuera de casa en los ocho desplazamientos realizados desde que el madrileño tomó el mando.
