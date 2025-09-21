Gabi: "Hemos tirado la primera parte por errores míos"

Salió Gabi a la sala de prensa con la mano en el pecho, la cabeza gacha y el índice levantado. El técnico del Real Zaragoza recurrió a la autocrítica para asumir la responsabilidad de la derrota en Ceuta, ponerse al frente en la lista de culpables y, de paso, liberar algo de carga crítica a sus jugadores. «No he sido capaz de transmitir a los futbolistas cómo jugar, ni en cuanto a intensidad ni en intención, y hemos tirado la primera parte por errores míos, soy el máximo responsable en el planteamiento del partido. Todo lo que hemos hecho en la primera parte lo había planteado yo tal y como se ha producido. Hemos visto que no ha surtido efecto. Ni hemos tenido el balón, ni hemos cogido segunda jugada, ni hemos jugado directo», afirmó tajante.

Sea por lo que fuere, el madrileño tiró de autocrítica a la hora de dar explicaciones tras la derrota en Ceuta, la tercera del curso, todas ellas ante un recién ascendido a Segunda. «Cuando un equipo encara un partido con dudas, la responsabilidad es del entrenador», incidió. Sin embargo, el Zaragoza salió vivo de una primera parte infame en la que por momentos estuvo a merced de su oponente «y en la segunda, cuando mejor estábamos, encajamos el gol que nos cuesta el partido», repasó el entrenador zaragocista, que reconoce que «el tiempo se va acabando a medida que lo vas pidiendo».

Seis jornadas sin ganar, apenas tres goles a favor (medio tanto por encuentro) y una extrema ineficacia en ambas áreas abocan al conjunto aragonés a una zona de descenso a la que parece cada vez más anclado. Urge una reacción inmediata que debería no irse más allá del partido del próximo viernes en Mendizorroza ante el Mirandés. «Tenemos que mejorar todos. Desde el utillero hasta el entrenador y los jugadores», asegura Gabi, que lamentó el mal encuentro completado por el Zaragoza en la Ceuta, con Nayim en la grada. «Por primera vez, no hemos competido como se merecía el Zaragoza. Hay que mejorar para ganar y competir mejor».

Pero, tras el ejercicio de autocrítica, Gabi rescata el optimismo para envolver su discurso en un carácter más positivo. De eso, el técnico está convencido de que la actual situación acabará pronto. «Nos vamos a levantar, que nadie lo dude», afirma con contundencia antes de mandar otro mensaje ambiguo. «Los proyectos importantes se rigen cuando la situación no es del todo buena, como esta. Veremos si es un proyecto de verdad o si rápidamente la gente se va saliendo del barco».

Gabi solo salvó a uno de sus futbolistas, al menos, en lo que al desastre colectivo del primer tiempo hace referencia. «Sebas Moyano ha sido el único que ha entendido lo que le hemos pedido» y, pese a la autocrítica inicial, varió su discurso hacia una cuestión de actitud. «Ha sido una actitud de todo el equipo, no solo de la gente de banda. Pero hoy no nos salvamos ninguno. No hay responsables más que yo, que no he sabido transmitir cómo afrontar el encuentro», insistió.

Vía: El Periódico de Aragón