Gabi: "Ganar otra vez sería autoestima para todos, dar un golpe de autoridad"

Ante el Mirandés en Vitoria el Real Zaragoza sumó su primera victoria y ahora ante el Córdoba en el Ibercaja Estadio el equipo tiene la oportunidad de sumar una segunda, estrenando su casillero de triunfos en casa para confirmar la reacción en este partido que llega contra el Córdoba. "No hemos logrado aún ganar en casa y hacerlo sería autoestima para todos, para ir hacia delante con lo que el Zaragoza merece", aseguró el entrenador, que amplió esa teoría sobre el valor de esos tres puntos ante el conjunto cordobesista. "La categoría está muy igualada, enlazar dos o tres victorias supone estar en mitad de tabla para arriba y no conseguirlo supone estar abajo. Sería importante ese triunfo para todos implicaría ver reforzado ese trabajo, sin obsesionarnos, aunque ganar supondría un golpe de autoridad para el Real Zaragoza", reseñó.

En todo caso, el triunfo ante el Mirandés ha tranquilizado ánimos y ha dado una calma que se ha notado esta semana: "La victoria ha sido un bálsamo para reforzar el mensaje de que estamos trabajando bien, parece que después de lograrla somos todos más guapos, más bonitos, aunque ya dije no cambia nada. Sigo con el mensaje de que poco a poco llegarán los resultados y que llegue la segunda victoria, que nos posicione mejor en la clasificación, porque, aunque para mí las 10 primeras jornadas son anecdóticas, siempre te quedas más tranquilo si vas ganando para poder trabajar mucho mejor", destacó el preparador madrileño, que puso el énfasis en el buen funcionamiento como bloque del equipo.

"Nos falta mucho para ver al mejor Zaragoza, pero vamos viendo rasgos del equipo que quiero, somos uno de lo que mejor están defendiendo y menos ocasiones le generan. Y arriba generamos y estoy tranquilo, los goles llegarán"

"En Vitoria se vio a un equipo muy sólido, no percibí peligro apenas del rival y dominamos el partido desde el juego y también desde lo defensivo, siendo un bloque solidario", reflejó, para añadir después que "todavía nos falta mejorar muchas cosas, nos falta mucho para ver al mejor Zaragoza, pero vamos viendo rasgos del equipo que quiero, somos uno de lo que mejor están defendiendo y menos ocasiones le generan", argumentó, admitiendo que esa fortaleza le deja muy confiado en la evolución, ya que el Zaragoza solo ha encajado tres dianas en los últimos 5 duelos: "Ese dato me da tranquilidad. Los equipos que mejor defienden son los que están arriba, y, aunque estamos metiendo pocos goles, estamos generando mucho, me preocuparía más si no lo hiciéramos, y estoy tranquilo en ese sentido, ya que llegarán".

Sesión a puertas abiertas

En el partido ante el Mirandés introdujo hasta siete cambios, incluida la portería (Andrada) y los dos centrales (Insua y Tachi), una columna vertebral que el entrenador debe definir porque es síntoma de crecimiento como bloque, aunque Gabi lo matiza: "Cuando no ganas, es importante la continuidad para tener una estabilidad y cuando ganas es más fácil es hacer cambios. Quité a Adrián cuando estaba en un momento de forma muy bueno y en este equipo estamos todos preparados y se ha demostrado que cada jugador es importante", dijo el entrenador, que espera el mejor ambiente en el Ibercaja Estadio este domingo pese a la hora (14.00) porque "los necesitamos más que a nunca a los aficionados", espetó Gabi, que tildó de "iniciativa espectacular" el entrenamiento de puertas abiertas de este sábado a las 13.00 horas.

"El Córdoba es uno de los equipos mejor trabajados de la Liga, tiene claro a lo que juega, con tres años con el mismo míster y con su columna vertebral muy definida. Vamos a intentar quitarle el balón, sabiendo que es el mejor equipo en cuanto a posesión y que más alto roba, para mí está entre los tres mejores de la categoría"

Mientras y en eso es lo habitual, se deshizo en elogios del enemigo, esta vez con un Córdoba que está en descenso como el Zaragoza, con los mismos puntos e idéntico balance y que no ha empezado la temporada como esperaba pese a mantener al entrenador (Iván Ania) y a una buena parte del bloque: "Es uno de los equipos mejor trabajados de la Liga, tiene claro a lo que juega, con tres años con el mismo míster y con su columna vertebral muy definida. Vamos a intentar quitarle el balón, sabiendo que es el mejor equipo en cuanto a posesión y que más alto roba, para mí está entre los tres mejores de la categoría. Espero un partido complicado y el equipo tiene que estar preparado para sufrir sin balón".

