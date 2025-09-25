Gabi: "Si no se gana, el damnificado seré yo, pero no pienso ni un segundo en eso"

El entrenador del Real Zaragoza vive el momento más delicado desde que llegó al club en marzo con la idea de salvar al equipo del descenso, lo que logró, pero ahora, tras seis jornadas iniciales sin ganar, su puesto está amenazado, en el alero, a expensas de que un mal resultado, una derrota, en Vitoria este viernes ante el Mirandés pueda significar su cese o en la siguiente jornada ante el Córdoba en el Ibercaja Estadio, dos citas vitales para su futuro. Sin embargo, Gabi asegura que está tranquilo. "El club me transmite toda su confianza día tras día. Estoy muy contento y orgulloso de pertenecer al Real Zaragoza, de la gente que tengo por encima, de la gente que forma parte del club y de su total confianza. Evidentemente esto es fútbol y si no se gana no pueden echar a todos los jugadores y el damnificado seré yo, pero no pienso ni un segundo en eso", aseveró.

"¿Fútbol vistoso? Quiero ganar. Las sensaciones eran buenas, pero no quiero tener sensaciones, quiero ganar. Si hacemos lo que hemos entrenado y al nivel que lo hemos hecho, será más sencillo"

Toda la energía del entrenador está puesta en sacar ante el Mirandés la primera victoria del curso para dejar la penúltima posición que ocupa el equipo. "Solo pienso en ganar mañana y mi energía, que es mucha, la centro en transmitir a mis jugadores y en preparar el encuentro para poder ganarlo. Llevamos seis partidos sin hacerlo, con solo tres puntos y necesitamos vencer. Esa es la única realidad. Sabíamos que esto podía pasar, aunque no esperábamos este inicio", aseveró este jueves, con la misma contundencia que dejó de lado la opción de que esa victoria llegue por medio de un gran fútbol, lo que siempre facilita lograr ese botín: "¿Fútbol vistoso? Quiero ganar. Las sensaciones eran buenas ya os he dicho, pero no quiero tener sensaciones, mañana quiero ganar. Necesitamos ganar, me da igual cómo sea. Si hacemos lo que hemos entrenado y al nivel que lo hemos hecho, será más sencillo".

La explicación del barco

"En los proyectos, cuando se pide tiempo, se necesita ese tiempo. A partir de ahí toda la gente que quiere estar contigo y quiere ayudarte, sigue sumando. El que no quiera estar o solo quiera un mal para el Real Zaragoza, pues se sale de ahí"

En todo caso, Gabi ya dejó algún recado tras la derrota ante el Ceuta, donde aseguró, en un mensaje que bien podría estar dirigido al mismo club, que "veremos si es un proyecto de verdad o si la gente se va saliendo del barco”, dijo tras caer en el Alfonso Murube, por lo que se le pidió una explicación a esa frase este jueves: "Me refería a que en los proyectos, cuando se pide tiempo, se necesita ese tiempo. A partir de ahí toda la gente que quiere estar contigo y quiere ayudarte, sigue sumando. El que no quiera estar o solo quiera un mal para el Real Zaragoza, pues se sale de ahí. No queremos situaciones que no aportan nada al equipo. La gente está apoyando, en el club, Txema (Indias) y los jugadores muestran su confianza y para sacar adelante esta situación que no es tan grave como la del año pasado. Es una situación mala pero no de una gravedad extrema como la del año pasado", sentenció.

El sufrimiento desde el banquillo

El curso pasado llegó con 11 jornadas por delante y con un equipo hundido tras la derrota en Almería, a un punto solo del descenso: "Esa fue la peor etapa en mi corta experiencia como entrenador, sobre todo por la necesidad y lo que representaba Zaragoza. Este año, dentro de que lo estoy pasando mal porque me duele el Zaragoza, y que todo lo que hago es por ayudar, sufro y tienes esa necesidad de desahogarte porque sufres por lo que estás haciendo y te importa", reflexionó el entrenador, el decimonoveno distinto en esta larga etapa en Segunda, sin contar ahí las dos etapas de Víctor Fernández y la interinidad de un partido de David Navarro. Tanto cambio refleja una media de 192 días en el banquillo en cada míster desde 2013 y eso son los que lleva Gabi: "Ese dato es una gilipollez, si me tienen que echar, me echarán, pero no por eso", espetó en una respuesta con un tono no adecuado.

"Temo que se enquiste el ambiente, no la situación en la tabla. Que en lugar de sumar, como hicimos todos al final de la temporada pasada, cada uno reme para un lado"

En todo caso, el mayor temor de Gabi no es la clasificación y que el Zaragoza sea penúltimo y pueda reptir lo vivido el curso pasado por el Tenerife, que cayó en descenso al principio de curso y ya no pudo salir: "No temo eso, queda mucho tiempo ya que llevamos apenas seis partidos y ni mucho menos estamos en la situación del Tenerife. Temo que se enquiste el ambiente, eso sí. Que en lugar de sumar, como hicimos todos al final de la temporada pasada, cada uno reme para un lado. Desde dentro estamos tranquilos, estamos unidos para ganar un partido y que todas estas preguntas pasen a un segundo plano", reflejó.

Varios cambios seguros

Su Zaragoza lleva tres goles en seis partidos, para ser el menos realizador de esta Segunda y de la historia zaragocista. "Nos falta meterla. En Ceuta tuvimos ocasiones muy claras de Sebas Moyano, Dani Gómez o Tasende delante del portero pero no las estamos metiendo. Me preocuparía mucho más si no tuviéramos esas ocasiones, es una dinámica mala que estamos pasando y estoy convencido de que va a desaparecer pronto", afirmó el técnico zaragocista, que piensa en hacer varios cambios en el equipo que cayó en el Alfonso Murube: "Jugarán los mejores que yo crea. Van a ser dos partidos en cuatro días y necesito piernas frescas y la mente despejada. Se verá algún cambio, sí", dijo Gabi, que solo cuenta con la baja de Kosa, además de Carbonell.

En el partido ante el Ceuta, el Zaragoza exhibió la peor imagen de la temporada, sobre todo en la primera parte y Gabi pide una cara muy distinta ante el Mirandés: "Nos falta estar acertados en los metros finales, recuperar el balón y no perderlo rápido y tener paciencia, tenemos que ir con las ideas clara y competir, esta categoría te exige eso, luchar, trabajar y correr, llevar todo a la máxima expresión".

Reforzar la medular

El míster zaragocista no consideró beneficioso el exilio del Mirandés a Mendizorroza, aunque el cuadro jabato ha perdido sus dos partidos allí en esta Liga y tiene menor nivel que en Anduva, su casa, ahora en obras. "No es significativo, ni nos beneficia ni nos perjudica", indicó, dejando entrever que puede reforzar la medular con otro centrocampista más para gobernar mejor los encuentros. "Es una de las posibilidades, en el último partido no fuimos capaces de hacer dos conducciones seguidas y debemos tener más seguridad para llevar el balón hacia fuera. Una de las opciones es jugar con más gente por dentro", sentenció Gabi, que elogió el papel de Saidu como central, sin descartar su pase al medio: "Me está gustando de central, pero también puede adoptar ese rol ahí en el medio, para presionar alto y para darnos jerarquía"

Vía: El Periódico de Aragón