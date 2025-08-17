Gabi Fernández: "Ganaremos el 95% de los partidos, si seguimos así"

La nueva temporada con Gabi Fernández al frente no ha empezado de la mejor forma para un Real Zaragoza que, pese a ser superior a la Real Sociedad B durante gran parte del partido, la conclusión del mismo acabó siendo una derrota por la mínima. «Estoy contento con el partido, pero no con el resultado. Los chicos han ejecutado el plan de partido a la perfección y hemos sido muy superiores al rival. Si seguimos con estas ocasiones y este dominio, acabaremos ganando el 95% de los partidos. Creo que el Real Zaragoza ha hecho todo lo posible por ganar y se ha visto a un gran Zaragoza en el campo», afirmó el técnico zaragocista.

El mercado del Real Zaragoza debe acelerar en contrataciones porque la zaga fue un invento total ante las circunstancias actuales al tener que colocar a Pomares, lateral zurdo, y Radovanovic, que apenas había podido completar sesiones de entrenamiento durante la semana y solo tenía 45 minutos completado en la pretemporada, formaron la pareja de centrales titular en el debut liguero. «Los dos defensas zurdos ha sido por necesidad». Además, el técnico quiso aclarar que el cambio de Radovanovic en el minuto 57 se debió a que «me lo pidió durante el descanso porque ya no podía más y le he dicho que aguantase 10 minutos» y alabó el gran encuentro de Juan Sebastián tanto como lateral como de central valorando de sobresaliente la actuación del canterano.

En el aspecto de la urgencia para que lleguen nuevos jugadores, sobre todo en la mencionada zona defensiva y la portería, Gabi no quiso incidir mucho más pero quiso matizar que «solo intento ganar cada partido y no miro el mercado. Sigo pensando lo mismo que antes del partido y creo que tenemos que seguir mejorando y tienen que venir nuevos refuerzos».

Una de las mayores sorpresas fueron los cambios que realizó el entrenador madrileño durante el encuentro, dando entrada a Soberón y Calero a los 10 minutos de comenzar la segunda parte y esperando hasta el 72 para que entrase al encuentro Pau Sans. Aunque lo más llamativo fue que Samed Bazdar saltó al terreno de juego con el tiempo reglamentario casi cumplido y ni siquiera utilizó los cinco cambios disponibles. «Los cambios que he hecho no tienen nada que ver con el mercado, yo solo intento hacer lo mejor para el equipo», dijo Gabi Fernández. Lo que resaltó fue que de los pocos jugadores que no ingresó al campo pese a calentar fue Toni Moya, que aunque tuvo bastantes minutos en pretemporada el técnico no vio necesario que entrase para dar descanso a los jugadores del mediocampo zaragocista.

Además, al ser preguntado por los pocos minutos de los que dispuso Samed Bazdar apuntó que «No quería sacar del campo a Paulino. Creo que es un jugador que te puede ganar el partido en cualquier momento, al igual que a Moyano. He optado por meter a Mario (Soberón), que creo que es el jugador de la plantilla que más gol tiene».