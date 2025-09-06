Gabi Fernández: "Con lo que hacemos no nos da para ganar"

El Real Zaragoza sigue sin conocer la victoria después de cuatro jornadas de Segunda División y solo suma 2 puntos de 12 posibles. Gabi Fernández tiene muy claro que «debemos seguir mejorando porque con lo que hacemos no nos da para ganar», aunque no todo es negativo para el técnico zaragocista ya que «el equipo está compitiendo y con las ganas e intensidad de hoy vamos a ganar muchos partidos».

Hemos competido de tú a tú con uno de los mejores rivales de la Liga. Lo más difícil era ponerse por delante, lo hemos conseguido, y no hemos estado concentrados en un balón parado. No nos ha dado tiempo a reaccionar. Me voy satisfecho. El equipo ha hecho un trabajo enorme y ha competido muy bien

Para el técnico el plan inicial del encuentro no salió mal porque «buscábamos atraer al rival y que nos presionaran alto para encontrar a Sebas (Moyano) de mediapunta y lanzar a Pau y Paulino en bandas y los chicos lo han interpretado muy bien». Dentro de que el conjunto zaragocista sigue sin carburar, este empate no lo ve tan malo Gabi por la entidad del rival que estaba delante. «Hemos competido de tú a tú con uno de los mejores rivales de la Liga. Lo más difícil era ponerse por delante, lo hemos conseguido, y no hemos estado concentrados en un balón parado. No nos ha dado tiempo a reaccionar. Me voy satisfecho. El equipo ha hecho un trabajo enorme y ha competido muy bien», afirmó el entrenador.

¿Más fútbol en el medio? Tengo que buscar la manera de ganar. No es tener más o menos fútbol en el centro del campo. El Valladolid tiene poco fútbol en el medio y es uno de los mejores equipos de la Liga. Debemos sacar el mayor rendimiento de los jugadores y sacar alternativas para ganar

Uno de los principales problemas sigue siendo el poco juego combinativo del equipo, con un centro del campo que sigue sin ser dominante ni en el aspecto físico ni a la hora de ordenar el juego., algo que no preocupa excesivamente al técnico madrileño. «¿Más fútbol en el medio? Tengo que buscar la manera de ganar. No es tener más o menos fútbol en el centro del campo. El Valladolid tiene poco fútbol en el medio y es uno de los mejores equipos de la Liga. Debemos sacar el mayor rendimiento de los jugadores y sacar alternativas para ganar», reconoció.

Paul Akouokou se vio obligado a debutar de manera abrupta en el encuentro después del fuerte golpe en la cabeza que recibió Radovanovic, que tuvo que ser cambiado, y Kenan Kodro entró tras el empate del Valladolid y dejó destellos de lo que puede aportar al equipo con su juego. «Paul nos ha dado una consistencia importante en el medio, sin perder balones y estando bien colocado. Nos da un salto nivel. Kenan es una referencia del juego directo y nos va a dar muchas alternativas», dijo. El perfil del punta bosnio era uno con el que no contaba el Zaragoza en sus filas y ya mostró que se puede entender con sus acompañantes arriba. Para el técnico es un jugador del que «se pueden aprovechar todos por el estilo que tiene y creo que el equipo, en general, se puede beneficiar de todo lo que genera».

A quién vea mejor en cada partido y en cada entrenamiento los pondré. Necesitamos tiempo. Teníamos 4 jugadores con solo 2 entrenamientos con el equipo y uno ha salido en el minuto 5. Necesitamos tiempo para engranar las piezas. Sé que no hay tiempo en el fútbol, pero lo necesitamos

Tras el final del mercado, esta es la plantilla con la que cuenta Gabi y el propio técnico aseveró que los nuevos requieren de una adaptación, pero que no piensa regalar nada a nadie. «A quién vea mejor en cada partido y en cada entrenamiento los pondré. Necesitamos tiempo. Teníamos 4 jugadores con solo 2 entrenamientos con el equipo y uno ha salido en el minuto 5. Necesitamos tiempo para engranar las piezas. Sé que no hay tiempo en el fútbol, pero lo necesitamos», afirmó.