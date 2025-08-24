Gabi Fernández: "La clasificación ahora es anecdótica"

El estreno del Ibercaja Estadio de manera oficial no fue precisamente el más apropiado para el Real Zaragoza, que no sabe lo que es puntuar en las dos jornadas de la presente temporada y las sensaciones no son las mejores. "¿0 de 6? Me molesta mucho no haber puntuado pese a las buenas sensaciones. Los rivales van a ganar muchos partidos. Cuando encadenas 4-5 victorias te lleva a la zona alta. Ahora es anecdótica la clasificación", afirmó Gabi Fernández. Además, el técnico añadió sobre este mal inicio que "el equipo quiere ganar, hay que asumir que hemos perdido. Son solo las dos primeras jornadas pero cuanto antes ganemos habrá más tranquilidad".

La expulsión de Pomares al cuarto de hora de la segunda parte acabó provocando que el partido para el Zaragoza se pusiese muy difícil para sacar una victoria y el entrenador madrileño prefiere analizar a su equipo mientras estaban con once en el campo para sacar conclusiones positivas. "Hasta el minuto 60 el equipo ha estado muy bien, con muchísimas ocasiones. Dos minutos antes de la expulsión hemos tenido un tiro al palo. A partir de ahí el equipo se ha descompuesto, han aparecido los fantasmas del pasado", comentó. Aunque reconoce que a partir de ese momento "la imagen final no ha sido buena y hay que trabajar mucho".

La parte más negativa sigue siendo la endeble defensa que sigue teniendo el equipo blanquillo, de momento son cuatro goles encajados en dos jornadas, un dato que señala los grandes problemas que tiene el equipo en esta zona. La tarjeta roja vista por Pomares y la lesión de Tasende sigue dejando más bajas para Gabi Fernández. La línea de cuatro con la que acabó estaba formado por Iván Calero, Juan Sebastián, Saidu y Valery, a excepción de Calero, el resto de integrantes estaban jugando fuera de su posición natural. A todo esto hay que sumarle que el único central sano, Radovanovic, volvió a pedir el cambio. "En el descanso me ha dicho que no sabía cuanto más iba a poder aguantar", dijo el técnico sobre el zaguero serbio.

Ya solo queda una semana para que finalice el mercado de fichajes y el equipo necesita nuevas incorporaciones y dar salida a varios integrantes de la actual plantilla para que el trabajo esté completo. El propio Gabi Fernández sigue en la línea de que lo que más urge traer es un mediocentro de un carácter más defensivo. "Estamos adaptándonos a las circunstancias con lo que tenemos, de ahí la necesidad de un pivote más defensivo que nos de ese equilibrio en las transiciones. El equipo se está exponiendo, es verdad que sufrimos a campo abierto", comentó el entrenador sobre el mercado del club.

Pese a todos estos problemas, se está viendo a un Real Zaragoza muy débil en las transiciones y Gabi asume que el equipo no está dando el máximo: "Tenemos que mejorar, yo el primero, y darle herramientas a los futbolistas y hay que seguir trabajando"