Gabi, entrenador del Zaragoza: "El Córdoba CF es uno de los equipos mejor trabajados de la Liga"

La octava jornada de LaLiga Hypermotion llega con un choque de urgencias compartidas. El Córdoba CF visita este domingo (14.00 horas) el Ibercaja Stadium con la obligación de sumar un triunfo que lo impulse fuera de la zona baja, aunque la misma necesidad pesa también sobre el Real Zaragoza. Y es que los dos conjuntos comparecen con un único propósito en mente: ganar. Tanto así que desde la capital aragonesa ya se respira el respeto hacia los blanquiverdes. «Es uno de los equipos mejor trabajados de la Liga, tiene claro a lo que juega. Vamos a intentar quitarle el balón, sabiendo que es el mejor equipo en cuanto a posesión, entre los tres mejores de la categoría. Espero un partido complicado y el equipo tiene que estar preparado para sufrir», advirtió en la previa el técnico zaragocista, Gabi Fernández.

Un plan alterado y un vestuario reforzado

El Zaragoza llegará con novedades en su dibujo, como ya sucedió en Anduva en la cita frente al Mirandés, donde un giro en el esquema le permitió sumar su primera victoria del curso. Eso sí, para esta cita el maño avisó de que el plan será algo menos defensivo y más protagonista… «No voy a repetir once, habrá cambios por el sistema del Córdoba CF y, a partir de ahí, intentaremos competir como en el último partido, que, más allá de la buena imagen, creo que estuvimos más acertados de cara a portería. Se vio un equipo muy sólido, anulamos al rival y no percibí sensación de peligro. Esa es la base del Zaragoza, que domine desde el juego y también desde lo defensivo», explicó el preparador.

El triunfo más reciente, además, ha servido como estímulo para un vestuario que necesitaba confianza: «La victoria ha sido un bálsamo para reforzar el mensaje de que estamos trabajando bien, parece que después de la victoria somos todos más guapos, más bonitos, pero no cambia nada. Todavía nos falta mejorar muchas cosas, pero vamos viendo rasgos que quiero, somos uno de los equipos que mejor está defendiendo y menos ocasiones le generan. Si a eso le sumas el talento que tenemos arriba para generar ocasiones de gol, se está viendo un Zaragoza muy completo».

Con esa intención, el club maño abre este sábado las puertas del entrenamiento para reunir a su afición y lanzar un mensaje de unidad de cara al encuentro. «Los equipos que mejor defienden son los que están arriba, y, aunque estamos metiendo pocos goles, estamos generando mucho y estoy tranquilo en ese sentido», insistió Gabi Fernández.

Dudas y bajas locales

No todo son buenas noticias para el conjunto blanquillo. Paulino será baja segura por una «microrrotura», mientras que Sebastian Kóša, recién reincorporado tras dos meses fuera, apunta a quedarse fuera de la lista para evitar recaídas. Con todo, el Zaragoza se conjura para resistir ante un Córdoba CF que llega con la intención de golpear y con la presión compartida de que, pese a la premura de las fechas -solo siete jornadas consumidas-, empieza a no caber otro resultado que no sea la victoria.

