Gabi deja a Calero en casa y el Zaragoza viaja a Castellón con solo tres defensas del primer equipo

Como era previsible, Iván Calero no figura entre los 21 convocados por Gabi Fernández para el partido de esta noche (21.30 horas) en Castellón. El lateral, que se encuentra pendiente de alcanzar un acuerdo con el Real Zaragoza sobre su finiquito para marcharse a la Cultural Leonesa, no ha sido incluido por Gabi Fernández en la nómina de expedicionarios que se desplazan, en el día, a tierras castellonenses. El madrileño, que tuvo que regresar el miércoles por la noche (ya de madrugada) desde León para, con apenas unas escasas horas de sueño, presentarse a primera hora en la Ciudad Deportiva por esas discrepancias económicas, está destinado a salir en las próximas horas. La Cultural, de momento, le sigue esperando aunque quizá no por mucho tiempo más y, por si acaso, ya estaría sondeando posibles alternativas ante el escaso margen (tres días) hasta el final del mercado.

La ausencia de Calero reduce aún más la cantidad de efectivos disponibles en defensa para el partido, correspondiente a la tercera jornada de Liga. Su baja se une a la de los lesionados Kosa, Tachi y Tasende y a la del sancionado Pomares, lo que reduce a tres el número de defensas del primer equipo presentes en Castalia. Y entre ellos, además, estará Pablo Insua, recién llegado al equipo y con todos los números para formar en el once inicial.

Apenas 15 futbolistas del primer equipo viajan. Vuelve Paulino, ausente frente al Andorra por molestias musculares, pero no Keidi Bare a pesar de haber aparecido ya por el grupo. De este modo, la lista la integran los porteros Adrián, Obón y Calavia; Radovanovic, Juan Sebastián, Insua, Jaime Sánchez, Barrachina (defensas); Moya, Aketxe, Guti, Francho, Saidu, Moyano, Paulino, Valery y Pinilla (centrocampistas) y los delanteros Soberón, Bazdar, Pau Sans y Dani Gómez.

Bakis, como también estaba previsto, se queda en casa junto a Marcos Cuenca, ambos descartados y en busca de nuevo destinio.