Gabi, en la cuerda floja

Gabi Fernández apunta a jugarse el puesto el próximo viernes en Mendizorroza. El técnico del Real Zaragoza afrontará ante el Mirandés un match ball con su cargo pendiente de un hilo tras uno de los peores arranques ligueros en toda la historia del club, con el equipo hundido en zona de descenso a Primera RFEf, sin conocer la victoria tras las seis primeras jornadas y cada vez con menos confianza desde el club y su entorno. “El tiempo se va agotando”, dijo el propio entrenador tras el fiasco en Ceuta. Así es. Si el Zaragoza vuelve a perder el viernes, Gabi tiene muchas opciones de no sentarse en el banquillo zaragocista la jornada siguiente, en casa ante el Córdoba en plenos Pilares.

Está por ver, en todo caso, si el empate en Vitoria serviría al entrenador para conservar un puesto cada vez más en entredicho. La incapacidad de Gabi para revertir la situación y la involución de un equipo al que ya no le sujetan ni las supuestas buenas sensaciones a las que se apelaba desde el cuerpo técnico, han situado al madrileño en el ojo del huracán. De nuevo, el banquillo del Zaragoza está que arde, una constante a lo largo de la eterna travesía por un infierno en el que acumula trece años, solo que esta vez la crisis ha llegado antes que nunca.

En el seno de la propiedad se ha extendido la preocupación. La apuesta por Gabi, sobre todo por parte del consejero Mariano Aguilar, de nuevo señalado, surtió el efecto deseado el curso pasado, cuando la personalidad y el carácter del entrenador fueron clave para rescatar a un Zaragoza que, hasta la llegada del madrileño, se marchaba de cabeza al descenso a Primera RFEF. La reacción, sustentada en la solvencia en casa o en milagros como la remontada in extremis ante el Cartagena, salvó al equipo de una muerte segura y prorrogó la estancia en el banquillo de Gabi, cuya continuidad propuso la propiedad aunque no se cerró y anunció hasta que Txema Indias, que no tenía al madrileño entre sus opciones preferidas, asumió la dirección deportiva. El donostiarra valoró entonces la buena conexión y sintonía con el técnico, que prefirió firmar por un año en lugar de los dos ofrecidos por el club, a la hora de diseñar la futura plantilla.

Pero el efecto Gabi se ha diluido este curso, en el que el Zaragoza lleva más de un mes deambulando sin rumbo ni alma. Ni victorias ni goles. Ni ambición ni acierto. Ni sensaciones ni puntos. “Nos vamos a levantar, seguro”, prometió el madrileño en Ceuta. Claro que también aseguró que a estas alturas se habría logrado algún triunfo. Tiró de autocrítica el madrileño para, al más fiel estilo Simeone, asumir responsabilidades y liberar de presión a sus futbolistas, cuya actitud, sin embargo, también cuestionó antes de echar mano de una frase que sonó a desafío. “Ahora veremos si es un proyecto de verdad o si la gente se va saliendo del barco”.

Vía: El Periódico de Aragón