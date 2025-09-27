Gabi: “Creo que el plan de partido ha salido perfecto”

Gabi ha salido a la rueda de prensa tras el partido en Mendizorroza, que ha significado la primera victoria del Real Zaragoza esta temporada, con un mensaje muy claro: «Estamos trabajando mucho y muy bien». Admitió, además, que él confiaba en que al final «tenían que llegar los resultados». No obstante, sí ha reconocido que ese trabajo no había salido a la luz hasta ahora en las seis jornadas previas de campeonato liguero: «Cuando no llegan los resultados, las sensaciones son otras».

El técnico madrileño ha afirmado estar «muy feliz» por la victoria, y, tras ser preguntado si valoraba más positivamente la victoria o la forma en que se había conseguido ha explicado que las dos cosas eran igual de importantes: «Había que ganar, pero para mí es el partido más completo que hemos hecho en toda la temporada».

Sin embargo, más allá del evidente valor deportivo que significa sumar de tres por primera vez en la temporada, Gabi ha explicado que, en lo referente al equipo, sumar tres puntos o cero no suponía en absoluto un cambio de paradigma: «Para nosotros no cambia en nada ganar o perder. Los jugadores confían plenamente en lo que hacemos», aseguró.

Al ser preguntado por la revolución en el once inicial, con hasta siete cambios respecto al fin de semana pasado, el entrenador ha dicho que todos los jugadores cuentan con la misma confianza y las mismas oportunidades: «Tenemos una plantilla muy amplia y todos tienen que estar preparados». Esto, explicó, se debe en gran parte al estilo de juego propuesto y al nivel de intensidad requerido por el míster: «Es difícil que puedan jugar cada cuatro días al ritmo que yo les pido que jueguen».

Se ha mostrado especialmente contento con el desempeño de Tachi y de Andrada, dos de las incorporaciones al once: «Los dos dan mucha jerarquía al equipo». Asimismo, ha puesto en valor el plan desplegado para contrarrestar las virtudes del Mirandés: «Sabíamos que eran poderosos en los centros laterales. Buscábamos tener gente por dentro». Y acabó un pequeño reconocimiento personal: «Creo que el plan de partido ha salido perfecto».

Pese a la buena noticia de haber ganado tras un durísimo inicio de temporada con seis jornadas sin conocer la victoria, Gabi ha querido mandar un mensaje de calma: «Esperamos que esto sea un despegue, pero seguimos con los pies en el suelo. Es la primera victoria».

Vía: El Periódico de Aragón