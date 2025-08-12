Gabi no tiene centrales disponibles a cinco días del estreno liguero

A cinco días del estreno liguero del Real Zaragoza, Gabi Fernández no tiene un solo central del primer equipo disponible. A las bajas seguras de los lesionados Kosa y Tachi se une la seria duda de Radovanovic, que no se ha ejercitado este martes en la primera de las cuatro sesiones programadas por el cuerpo técnico antes de visitar, el domingo, a la Real Sociedad B en Anoeta.

El esguince de tobillo sufrido por el serbio en Tarazona obliga qa extremar precauciones y, aunque la evolución es positiva, el concurso de Radovanovic ante el filial donostiarra no es seguro, si bien no está descartado que se incorpore al grupo en los próximos días y que llegue a tiempo al duelo.

Así que con Radovanovic entre algodones y el centro de la zaga sin efectivos, Txema Indias acelera la búsqueda de ese central que Gabi espera esta semana, como dejó claro el técnico al término del encuentro ante el Huesca. Nikola Maras, del Alavés, es el elegido, pero el Alavés solo se plantea por ahora el traspaso y no contempla la cesión o la rescisión de un contrato al que le restan dos años de vigencia, lo que dificulta mucho la pretensión del Zaragoza.

Además, Keidi Bare tampoco se ha ejercitado y, en su caso, su presencia en Anoeta es mucho más difícil, si bien se recupera favorablemente del golpe en la rodilla sufrido en Tarazona que pudo provocarle un leve esquince.