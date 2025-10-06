Gabi apunta a llegar a Almería, pero el club tiene dudas y ya evalúa perfiles

La derrota ante el Córdoba de ayer supuso un aumento exponencial de las dudas y de la preocupación en el Real Zaragoza que debate desde entonces, en la compleja propiedad que tiene el grupo, con todas su ramificaciones, en Miami y sobre todo en Madrid y Zaragoza, la necesidad de dar un giro brusco que se lleve por delante a Gabi Fernández. Ahora mismo, la decisión más factible es que el entrenador madrileño mantenga el timón en Almería (está expulsado y no se sentará en el banquillo al cumplir sanción) y se juegue el puesto allí, con una condena si hay derrota, pero no es menos cierto que las interrogantes han aumentado tras una victoria en ocho partidos y después de que el tropiezo el Córdoba dejase en nada la calma que trajo ganar al Mirandés en Vitoria, en un partido al que ya Gabi llegó en la cuerda floja y que en caso de derrota hubiera supuesto su cese.

En este sentido, la apuesta para sustituir a Gabi y la celeridad para cerrar el candidato deseado han jugado en las últimas horas un papel claro, ya que el Sporting ha cesado a Asier Garitano y ya se mueve en búsqueda de un entrenador (apunta a Borja Jiménez y Sergio González es otra opción) y el Málaga puede hacer lo propio con Sergio Pellicer, aunque es menor probable el despido de ese técnico. El Zaragoza, en caso de cesar a Gabi, apostará por un entrenador que busque una idea de solidez y de equipos compactos, porque con ese guion se ha confeccionado la plantilla.

En Almería cayó MAR

Esto podría habr llevado a una aceleración en la decisión de Gabi, aunque ahora mismo la idea, la posibilidad más cierta, es que dirija al equipo en Almería, lugar donde el curso pasado llegó el cese en la jornada 31 de Miguel Ángel Ramírez, que fue a ese choque con la destitución ya muy marcada y que salió goleado y despedido, en un adiós que compartió con el director deportivo Juan Carlos Cordero.

En la decisión sobre el futuro de Gabi, al que no se le ha transmitido inquietud alguna sobre su futuro, se juntan también su papel capital en el proyecto tras salvar al equipo a su llegada en marzo pasado, ya que el técnico pactó de forma verbal una continuidad en caso de permanencia que se respetó en la llegada posterior de Txema Indias a la dirección deportiva y la promesa de la entidad al madrileño de tener paciencia en el plan trazado, algo que no casa con una destitución tras solo ocho jornadas, aunque el panorama sea tan terrible como sumar 6 puntos de 24.

Los atenuantes y el análisis

Y no se puede olvidar que la configuración de la plantilla fue muy tardía, con 5 fichajes (Insua, Paul, Andrada, Aguirreabiria y Kodro) llegados sobre la bocina, lo que refuerza la teoría de la paciencia en un proyecto en el que arribaron 12 jugadores nuevos y hubo una quincena de bajas con respecto a la temporada pasada. Además, Gabi no ha tenido una contestación masiva de la afición pese a esos malos resultados.

Luis García es un candidato claro, pero su decisión es esperar a un Primera y no es factible y tampoco lo parece Borja Jiménez por muchos factores, aunque apunta al Sporting.

Sin embargo, pese a algunas actuaciones arbitrales, ante el Córdoba (roja perdonada a Vilarrasa) o Albacete (un penalti clave no pitado al final por mano) o la falta de pegada en muchos partidos, el domingo fue el último ejemplo, pese a que se generen ocasiones pesan en el ánimo de la SAD, que sí piensa ya en un giro de timón en el banquillo para buscar una reacción, porque el fútbol del equipo es muy escaso y la apuesta de Gabi no da por el momento para obtener buenos resultados, con el equipo además penúltimo. No hay entrenador más débil que el que no gana y con el madrileño pasa exactamente eso. Como con muchos de los compañeros de profesión.

El míster ya llegó muy expuesto a ese duelo en Vitoria ante el Mirandés, donde agitó la coctelera y cambió el guion, jugando con tres centrocampistas en un 4-3-3, plan que mantuvo ante el Córdoba. Sin embargo, esa derrota ante el cuadro andaluz ha resituado el foco en su continuidad, decisión que compete a la propiedad, con Mariano Aguilar como consejero y representante de la misma (ha estado en las últimas semanas en Miami con el presidente, Jorge Mas, como también el director general, Fernando López), de un grupo inversor (Real Z LLC) con ramificaciones y con mucho peso en la sombra del Atlético de Madrid, algo tan sabido como negado por la entidad.

De momento, el Zaragoza de forma directa no ha hablado con entrenadores y lo hará solo en ese caso en la figura de Txema Indias, que tendrá que proponer candidatos y opciones, pero sí se han tanteado de manera indirecta (hay muchas formas de hacerlo) posibilidades y una de las que más gustan es Sergio González, exentrenador del Cádiz, del Valladolid y del Espanyol y que se encuentra sin equipo desde su destitución en el conjunto gaditano en enero de 2024. Su carrera ha sido de forma mayoritaria en Primera, pero conoce el interés zaragocista y podría ser una alternativa clara llegado el caso.

Otras opciones, Albés o JIM

Luis García Plaza estaría entre los entrenadores fuera de las posibilidades zaragocistas. El preparador madrileño, que ha dirigido a Levante, Getafe, Villarreal, Mallorca y Alavés, su último equipo hasta noviembre pasado y con el que consiguió un ascenso que ya había firmado en el Mallorca y el Levante, conoce muy bien a Mariano Aguilar, Txema Indias y su ayudante, Antonio Acosta, porque todos coincidieron en el filial del Atlético como jugadores. La intención de García Plaza es esperar a un banquillo de la máxima categoría, pese a que su opción gusta y mucho.

Borja Jiménez, con el que coincidió Txema Indias en el Leganés, logrando un ascenso, es otra opción estudiada, pero muy poco probable por diversos factores y de hecho es el candidato principal para relevar a Asier Garitano en el Sporting y ha estado cerca de firmar en Portugal, pero fue finalmente descartado. Rubén Albés es otra posibilidad que podría estar sobre la mesa y también Juan Ignacio Martínez, cuyo regreso ya se valoró cuando llegó Gabi, pero fue la apuesta de la propiedad y del Atlético de Madrid la que pesó para que llegara el actual preparador zaragocista.

Vía: El Periódico de Aragón