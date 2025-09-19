Gabi: "Si alguien tiene que estar nervioso soy yo, que es al que echarán"

El Real Zaragoza suma tres puntos de 15 y una posición de descenso en este arranque liguero que como mínimo invita a la preocupación, tras no vencer en los cinco primeros compromisos y con la mirada puesta en Ceuta. Sin embargo, el vestuario, y Gabi como portavoz, se agarra a las sensaciones, que no suman puntos, pero que sí las subraya el entrenador, que quiere agarrarse a ellas. "No quiero que haya esa obsesión por ganar, obviamente tenemos la necesidad y estamos aquí para eso. Las sensaciones son buenas y tenemos que estar tranquilos y, si tiene que estar alguien nervioso soy yo, que es al que echarán, los jugadores tienen que estar tranquilos, toda la responsabilidad y la ansiedad echármela a mí", aseguró Gabi, contundente y directo, como siempre, en sus afirmaciones, seguro de que ese primer botín dibujará otro panorama, aunque no niegue que al equipo le falten otras cosas que mejorar, sobre todo con el balón y en la definición: "Nos faltan más cosas, pero ese triunfo sería determinante para que el Zaragoza se soltara en confianza y mejorara en la toma de decisiones. El equipo, en cuanto gane ese primer partido, va a ir para arriba seguro. Estoy totalmente convencido".

El lugar para hacerlo es en Ceuta, aunque nunca antes el Zaragoza en Segunda llegó a la sexta jornada sin vencer, lo que hace que el actual sea el peor inicio en la categoría . "Tenemos la necesidad de ganar, no por el peor inicio en Segunda, sino porque el equipo lo merece. Ha hecho méritos y los chicos están trabajando todo lo que puede. Necesitamos ganar, parece que soy el hombre de piedra, de hielo y que no me preocupa nada, pero estoy tranquilo porque veo a los jugadores trabajar y las sensaciones que tenemos", refrendó el míster, orgulloso de cómo está trabajando y mostrándose en el campo su equipo: "El sentir mío con las sensaciones es ese, también de la plantilla y de la gente de fuera, que está con nosotros, por el ambiente en el estadio, y que entiende la situación, porque estamos haciendo cosas suficientes para sumar victorias y no han llegado".

"Parece que soy el hombre de piedra, de hielo y que no me preocupa nada, pero estoy tranquilo. No vendo motos ni engaño, me centro en lo que veo. Claro que tenemos que ganar, ya sé que las sensaciones no sirven de nada y ojalá hubiera 5 puntos más y sin sensaciones, pero no es así y me tengo que agarrar a lo que estamos haciendo y a las sensaciones tan buenas"

La definición, en todo caso, es vital apuntalarla, porque el Zaragoza, que solo lleva tres goles y que no sabe lo que es marcar en la primera hora de juego, flojea en esa faceta, aunque no es por ocasiones, según su entrenador. "El último partido tuvimos ocasiones de Dani, de Francho, de Pau, un gol anulado riguroso, la mano del penalti y el Albacete no tira a portería. Hacemos méritos para ganar, pero hay que mejorar las jugadas finales, por falta de acierto, por una mala decisión o por calidad. No vendo motos ni engaño, me centro en lo que veo. Claro que tenemos que ganar, ya sé que las sensaciones no sirven de nada y ojalá hubiera 5 puntos más y sin sensaciones, pero no es así y me tengo que agarrar a lo que estamos haciendo y a las sensaciones tan buenas", aseveró el míster, que admitió el trabajo en esta semana en "las finalizaciones, los centros, en la ocupación de espacios en el área.... Sabemos lo que nos pasa, lo que fallamos, y estamos trabajando. Va a aparecer porque lo trabajamos".

Mejorar con balón

Y la otra progresión es con el balón, ya que Gabi está apostando por un juego más directo y al Zaragoza le cuesta un mundo crear en estático. "Tenemos que seguir mejorando muchísimo con balón. Me preocupa que no nos pillen en transiciones como las primeras jornadas, aunque ahí hemos mejorado, y el Ceuta es de los mejores equipos transitando. Seguimos trabajando en lo que creo y cada día vamos mejor, como un equipo compacto que defiende bien y sabe atacar, pero tenemos que seguir progresando para ganar, con lo que hemos hecho no nos ha alcanzado. Si no mejoramos, no ganaremos".

"¿El VAR? Estaba en caliente pero tranquilo, sigo sin entender esas jugadas" Sin mencionar a Ávalos Barrera, que estaba en el VAR ante el Albacete y llamó al colegiado Daniel Palencia en la jugada del penalti y que, tras muchos minutos, dejó sin validez el gol de Saidu por fuera de juego, Gabi fue muy duro tras acabar el partido. "¿El arbitraje? Da que pensar y más cuando viene del VAR, que el año pasado ya nos perjudicó bastante", aseveró. Ya en frío y pasados unos días, su visión sigue siendo la misma. "Estaba en caliente, pero estaba tranquilo. Son 2 acciones claras que sigo sin entender. En el penalti hace intención de dar al balón y no hemos visto una imagen clara del fuera de juego ni de que Insua toque balón. De hecho, yo tengo una imagen en que se ve que no toca balón. No llego a entender esas 2 jugadas", dijo.

Apostó ante el Albacete Gabi por un claro 4-4-2, con Kodro y Dani Gómez, y parece que ese dibujo sí lo va a mantener en Ceuta, porque "me gusta jugar con dos delanteros, uno que pierda altura arriba y se mueva por detrás. Si lo tengo que modificar, lo haré, pero en ese sistema me siento cómodo", dijo el entrenador, que justificó el cambio de Juan Sebastián en el lateral derecho, al que dejó en el banquillo para que Francho ocupara esa plaza. "Venía Juan con todos los minutos disputados tras una lesión de rodilla el año pasado y viniendo de jugar e Primera RFEF. Creo que Francho ofrece más opciones ofensivamente que Juan. Por eso decidí ponerle, para dar descanso y porque ofensivamente nos da más posibilidades", dijo Gabi.

"No pasa nada con Bazdar, está entrenando bien, es un jugador que nos va a dar muchas cosas y que le llegarán oportunidades y las tendrá que aprovechar. No hay 'caso Samed', es un jugador de la plantilla y que cuando vea necesario lo aprovecharé. ¿Os preocupa lo que ha costado? No os preocupéis, ya que va a ser importante y ojalá meta 20 goles"

Además, el entrenador negó que existiera ningún problema con Bazdar, que solo ha sido titular ante el Castellón y que en el último partido ni tuvo minutos tras regresar de jugar con Bosnia. El serbio es uno de los futbolistas que más espacio salarial ocupan entre su ficha y la amortización y de más talento de la plantilla, pero juega muy poco con Gabi: "Todas las ruedas de prensa me preguntáis por Bazdar, cuando hay otros jugadores que no participan, por ejemplo Toni Moya y no lo hacéis. No hay nada con él. No pasa nada, está entrenando bien, es un jugador que nos va a dar muchas cosas y que le llegarán oportunidades y las tendrá que aprovechar. No hay 'caso Samed', es un jugador de la plantilla y que, cuando vea necesario, lo aprovecharé. ¿Os preocupa lo que ha costado? No os preocupéis que Samed va a ser importante y ojalá meta 20 goles, pero no tengo nada en contra de él, mi relación es muy buena y va a ser importante".

Repatir esfuerzos

El entrenador se mostró contento con la recuperación de Tachi, al que no dio minutos tras superar su lesión ante el Albacete y por contar con Radovanovic, dos efectivos en el eje de la zaga, lo que puede propiciar el paso de Saidu al medio, aunque no parece probable. "Saidu me da muchas opciones. Ahora, ante el Ceuta y el Mirandés, tenemos 2 partidos en 4 días. Van a tener minutos casi todos los jugadores. Todos tienen que estar preparados para jugar donde el míster crea oportuno", espetó en referencia a tener que jugar el domingo en Ceuta y el viernes en Vitoria ante el Mirandés.

Por último, sobre el equipo ceutí, uno de los recién ascendidos, avisó de su peligro, porque "empezó con una idea heredada del año pasado, con un juego combinativo, y lo pasó mal. Ha modificado esa situación y no asumen tantos riesgos. Al transitar tienen jugadores rápidos, sobre todo sus dos futbolistas por fuera y con profundidad. Están disfrutando de la categoría, no le tienen miedo a nada y van a poner las cosas difíciles".

Vía: El Periódico de Aragón