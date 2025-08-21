Los futuros talentos del fútbol nacional se citan en la BEST CUP 2025

El estadio municipal de Pineda de Mar, Can Xaubet, volverá a vestirse de gala los días 22, 23 y 24 de agosto para acoger la segunda edición de la BEST CUP, uno de los torneos de fútbol base más destacados del verano.

En esta nueva edición, el torneo crece de forma significativa, pasando de 4 a 8 equipos participantes y de 1 a 3 jornadas de competición. FC Barcelona, Real Betis, Villarreal CF, RCD Espanyol, Girona FC, CE Sabadell FC, una selección internacional formada por Next Era Sport y el conjunto anfitrión Aqua Hotel FC se enfrentarán en una cita que reunirá a varios de los mejores equipos juveniles del país, en un ambiente, ideal para los aficionados al fútbol, que combina: espectáculo deportivo y canteras de élite.

Sílvia Biosca, Alcaldesa de Pineda de Mar: "El deporte es una parte fundamental de nuestras políticas de salud y cohesión social. Enfocamos las políticas deportivas de Pineda como un elemento clave para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía y crear comunidad. Con la celebración de la Best Cup, además de inspirar a los jóvenes de nuestro municipio a practicar deporte, también conseguimos incorporar un evento más a nuestra oferta turística durante el verano".

Víctor Cócera, Director de la BEST CUP: “La BEST CUP es una plataforma donde jugadores de distintos puntos de España —y en esta edición, también de otros lugares del mundo— podrán vivir la experiencia de competir entre ellos para preparar las exigentes competiciones que les esperan esta temporada. Además, la BEST CUP tiene como objetivo fomentar la competitividad sana y el compañerismo entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados, en línea con la misión que tenemos en BEST.”

Además, todos los partidos podrán disfrutarse en streaming a través del canal de Youtube Bcnbest, el tercer y cuarto puesto se retransmitirá en exclusiva por la plataforma gratuita de contenidos La Xarxa +.