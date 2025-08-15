Así está el futuro de Yeremay y Mella: cuestión de sentimiento por el Deportivo y de dinero

Desde que Yeremay rechazó al Como al inicio del verano y se activaron una serie de mejoras en su contrato el deportivismo respiró aliviado y pudo bajar el nivel de ruido en torno a las dos grandes promesas de la historia de Abegondo. Pero las últimas semanas de mercado están suponiendo un inmejorable test de estrés a sus contratos, a su fidelidad y a esa capacidad de seducción que el Dépor debe ejercitar cada día, más en momentos críticos. Nadie se libra, ni Mella ni Yeremay, de despertar interés en clubes con un gran poderío económico. Hay mucho dinero en juego, pero ante todo hay unos blindajes y una fidelidad que están por encima. Cuestión de sentimiento y también de dinero.

El Dépor ha recibido en las últimas horas ofertas o, al menos, acercamientos que ponían en conocimiento cantidades que el Sporting de Portugal y el Al-Ahli estaban dispuestos a desembolsar para hacerse con los servicios de Yeremay Hernández y David Mella, respectivamente. Según los medios portugueses, la propuesta por el canario alcanza los 30 millones de euros con variables. Por su parte, el equipo árabe estaba dispuesto a pagar una cantidad en torno a 12 millones de euros, según fuentes de la negociación. El contrato que le esperaba al zurdo de Espasande en Oriente Medio mejoraba de manera considerable las condiciones que tiene en el Deportivo. Las dos ofertas fueron rechazadas y están lejos de las cláusulas de rescisión de los jugadores de banda blanquiazules. El club se remite a ellas. Mella tiene un precio fijado de salida de 20 millones y Yeremay vio como los 35 millones que tenía antes de la mejora aumentaron en el mes de junio. El Sporting de Portugal amenaza con volver a intentarlo subiendo la cantidad a pagar. Para el club portugués, con la cartera llena y en busca de extremos, no es un caso cerrado, aunque las señales emitidas desde las otras partes de la mesa de negociación les indiquen lo contrario.

Fidelidad

Pero es que por encima de las cantidades que figuran en sus contratos y a las que se aferra el Dépor, ninguno de los dos futbolistas se ve ahora mismo fuera de la entidad blanquiazul. Sienten el escudo, son de la casa, están motivados para llevar al Dépor a Primera. De momento, además, lo que le ofrecen fuera, aunque no sea desdeñable, no mejora lo que tienen dentro. Mucho menos van a forzar a estas alturas de mercado para marcharse a un club a horas de que empiece LaLiga y a quince días de que baje la persiana del periodo de pases.

Más allá de que los dos futbolistas tengan las ideas claras, Antonio Hidalgo sabe que estas situaciones generan inestabilidad que se pueden trasladar al campo. Está muy pendiente de ambos siempre y, en unas circunstancias como las actuales, aún más: «Todo el mundo sabe que se habla. Esas ofertas están ahí. Fernando (Soriano) fue muy claro el otro día. Le tenemos un cariño enorme a los dos, son gente que siente el escudo y que van a darlo todo hasta el último segundo que estén aquí. Eso es lo que yo veo. Están contentos, tenemos que ayudarles a gestionar esa cantidad de ruido, hacerles ver que les tenemos mucho cariño y que estamos a su lado. Esperemos que estén mucho tiempo con nosotros».

Mella y Yeremay, de momento, sonríen y tienen las ideas claras con el escudo del Deportivo al pecho. El canario será este sábado titular y el zurdo, casi con toda seguridad suplente, pero tendrá minutos. Futuro teñido de blanquiazul, aunque la amenaza solo desaparecerá del todo el próximo 1 de septiembre.