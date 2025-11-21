El futbolista Nacho Ruiz alza la voz y denuncia insultos homófobos en pleno partido

Los insultos homófobos y racistas siguen empañando el fútbol. A pesar de estar en pleno siglo XXI, aún existen muchos prejuicios hacia los jugadores, y son varios los que se convierten en blanco de ataques que poco tienen que ver con lo deportivo.

Uno de los últimos episodios lo ha sufrido Nacho Ruiz, futbolista de la UB Conquense, que denunció haber recibido insultos homófobos y machistas el pasado fin de semana durante el derbi ante el Quintanar del Rey.

Tras recibir los insultos, el futbolista se dirigió al árbitro para comunicar lo ocurrido, y este decidió detener el encuentro y activar el protocolo establecido.

"En el minuto 78, el dorsal n.º 3, D. Ignacio Ruiz Lluch, durante una interrupción del juego, me comunica que ha escuchado insultos xenófobos y racistas procedentes de la grada. Acto seguido, activamos el protocolo y lo comunicamos al delegado de campo para que emita un aviso por megafonía solicitando que no se vuelvan a repetir dichas conductas. El partido se reanudó sin ninguna otra incidencia tras el aviso por megafonía", recoge el acta del partido.

El pasado lunes, el conjunto de Cuenca emitió un comunicado para condenar el odio: "Desde la UB Conquense denunciamos los insultos homófobos y machistas que sufrió ayer nuestro jugador, Nacho Ruiz. El fútbol debe ser un espacio de respeto y disfrute por parte de todos, confiamos en que el responsable sea sancionado. Estamos contigo, Nacho".

El jugador de la UB Conquense explicó que es la primera vez que le ocurre en pleno partido, pero que recibe insultos a través de redes sociales por cómo viste: "Al grito de maricón, de maricona, niña, niñata... insultos como hija de p***... Es algo que no debemos permitir".

Nacho dejó claro su objetivo con esta denuncia en 'Y ahora Sonsoles': "He alzado la voz para que haya más personas que levanten la voz y que digan cada vez que les ocurre esto. A mí no me afecta, pero espero que deje de pasar".