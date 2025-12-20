El futbolista manresano y excapitán del Barça juvenil Eric Montes se retira a los 27 años: "No quiero sufrir más"

Los casos de salud mental van apareciendo en el mundo del deporte y el último tiene como protagonista a un futbolista del Bages. El manresano Eric Montes, que en las últimas temporadas jugaba en el Algeciras de Primera RFEF, anunció por sorpresa el viernes por la noche, tras el partido en el que su equipo empató a cero contra el Villarreal B, que abandonaba el mundo del fútbol profesional.

En una comparecencia conjunta con el director deportivo de la entidad, también catalán, Jordi Figueras, y con el capitán, Iván Turrillo, Montes explicaba que, pese a tener solo 27 años, mantener el ritmo de un jugador profesional le hace sufrir más de lo que disfruta y que, por este motivo, vuelve a casa.

Montes afirmó, con cierto nerviosismo pero con claridad, que "quiero dejar el fútbol profesional. Hace muchos años que lo pienso, desde que salí de Albacete. Han sido años en los que no lo dejé antes porque pensaba qué sería de mí si lo dejaba, hasta que mi cabeza hizo clic. Cuando me rompí la rodilla fue uno de los peores momentos físicos por el dolor, pero mentalmente de los mejores, porque cuando me despertaba no tenía que ponerme una careta para ir a entrenar".

El ya exfutbolista continuó diciendo que "cuando venía parecía que ponía carácter, pero también una careta. Iba al gimnasio para no estar en casa. Pero ahora estoy feliz porque me voy a Manresa, a mi ciudad, a empezar mi vida desde cero. El año que viene cumpliré 28 años y quiero coger el toro por los cuernos".

Admitió que "la gente se ha quedado sorprendida porque el fútbol mueve pasión e ilusión. Juego desde los cuatro años y me ha dado muchas cosas bonitas, pero no quiero sufrir más. Quiero estar en casa, dejar el fútbol de manera profesional. El fútbol me gusta jugarlo, pero con ilusión, como un niño. No quiero estar mal aquí medio año más".

En cualquier caso, desvinculó al Algeciras de su sentimiento. "Hace tres años que estoy aquí, quiero agradecerles lo que han hecho; me renovaron a pesar de tener la pierna rota. Pocos clubes lo hacen y eso habla muy bien de la gente. La vida sigue y estoy muy feliz, me he quitado diez kilos de encima. Me estoy formando para lo que venga. Quiero ser feliz".

PROMESA DEL BARÇA

Eric Montes se formó primero en la cantera del Centre d’Esports Manresa y después en la del Gimnàstic, del que admite ser un seguidor total. Fue captado por el Barça y fue subiendo peldaños. Su momento más destacado en la cantera azulgrana fue cuando el equipo disputó, a las órdenes de otro jugador del Bages, el sallentino Gabri, y con él como capitán, la final four de la Youth League de 2017.

En las semifinales de aquel torneo, sin embargo, el Barça perdió por 1-2 contra el Red Bull Salzburg. En aquella formación había jugadores que posteriormente han llegado muy lejos, como Marc Cucurella, actualmente en el Chelsea y campeón de Europa con España, el internacional del Celta Óscar Mingueza o el actual futbolista del Girona Abel Ruiz.

Montes, que entonces era defensa y que posteriormente se consolidaría como mediocentro, no pudo dar el salto al primer equipo azulgrana y, tras un paso previo por el Peralada, cedido por el Girona —con el que llegó a debutar en la Copa del Rey—, jugó posteriormente en la Cultural Leonesa y en el Albacete, que lo cedió al Nàstic de Tarragona. En 2023 recaló en el Algeciras, donde afrontaba su tercera temporada.

En febrero de este año fue operado de una rotura de ligamentos de la rodilla derecha, la última de una serie de lesiones que seguramente han pesado en su decisión de retirarse. Había entrado en las últimas convocatorias del equipo una vez recuperado, pero todavía no había tenido minutos sobre el terreno de juego.