Un futbolista juvenil de Cuenca, expulsado de su equipo tras agredir al árbitro y dejarle en el hospital

Un futbolista de categoría juvenil del CD Ciudad Encantada ha sido expulsado de su equipo tras haber agredido este sábado al árbitro del encuentro que se disputaba contra el Motilla CF, unos hechos por los que la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de Cuenca.

El suceso ocurrió en el partido de este sábado entre el CD Ciudad Encantada y el Motilla CF, cuando el jugador agredió al árbitro en los minutos finales del encuentro que se desarrollaba en el campo municipal 'Obispo Laplana' de Cuenca, unos hechos que ha condenado el club al que pertenecía el futbolista implicado, que ha reconocido que se sienten "avergonzados" por esta actitud, han pedido disculpas al colegiado afectado, a todo el estamento arbitral y a la afición que presenció el partido y ha acordado la expulsión "irrevocable" del jugador implicado.

"El CD Ciudad Encantada lamenta profundamente y condena sin paliativos la agresión cometida", ha asegurado el club en un comunicado de prensa, en el que ha afirmado que este comportamiento es "altamente reprobable y atenta directamente contra los valores de juego limpio, respeto y educación" que, ha asegurado, defiende la entidad.

También el Motilla CF, en otro comunicado, ha mostrado su condena "firme, contundente y absoluta", reclamando una respuesta “ejemplar” y “con la máxima contundencia”.

En el texto, el club visitante ha opinado que una agresión a un árbitro “no es un calentón”, sino un acto “violento” e “inadmisible”, y ha mostrado su apoyo al colegiado.

En otro comunicado, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) también se ha condenado de forma rotunda lo ocurrido y ha señalado que observa "con enorme preocupación cómo se está generando un caldo de cultivo mediático que señala de forma sistemática a los arbitrajes, construyendo un relato que no solo es injusto, sino profundamente dañino para este deporte, y en especial, en aquellas competiciones inferiores".

"Este tipo de mensajes no son inocuos: impactan directamente en los comportamientos, alimentan la tensión, normalizan la deslegitimación de los árbitros y acaban traduciéndose en un incremento real de la violencia en nuestros campos", ha denunciado la FFCM, que ha animado a "trabajar y consensuar una ley del Deporte que debe adecuarse a la sociedad actual para actuar de forma tajante con los culpables".