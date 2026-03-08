Un futbolista agrede brutalmente a un árbitro en Asturias y su club le defiende: "No condenamos la agresión"

El partido entre el Llanera B y el San Luis, de la Tercera Asturfútbol, la categoría más baja del fútbol asturiano, ha protagonizado este domingo una escena vergonzosa. Un futbolista del San Luis ha perdido los papeles y ha agredido al árbitro del encuentro, golpeándole primero en la cabeza y pateándole después, cuando el colegiado cayó al suelo.

En el minuto 77 del partido, el árbitro del partido, José Antonio Bardasco, señaló un penalti a favor del Llanera B. De inmediato, varios futbolistas del San Luis corren hacia él y uno de ellos, José Guillermo Álvarez, va directo a golpearle, teniendo que ser separado por sus propios compañeros.

El apoyo del club al agresor

Aunque quizá lo más grave ha ocurrido tras el partido, cuando el San Luis ha emitido un comunicado en el que justifica la agresión de su jugador al árbitro del partido. "NO condenamos la agresión al árbitro de nuestro jugador Nº4 dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido en el día de hoy propician este tipo de comportamientos", explica el San Luis, remarcando que el agresor, "una pieza fundamental del club", no será apartado.

El San Luis asegura también que uno de sus jugadores recibió "insultos indecoroso de carácter racial" por parte de aficionados y jugadores locales, acusando al árbitro de "hacer caso omiso" de ellos y denuncia que una de sus directivas padeció "comentarios misóginos" de aficionados locales tras abandonar el campo.