Fútbol moderno, la era de los datos y el recuerdo de Messi: ¿por qué hay menos goles de falta?

Pocas cosas más bonitas hay en el mundo del fútbol que un gol de falta directa. Figuras como Juninho Pernambucano, David Beckham, Cristiano Ronaldo o Leo Messi convirtieron las faltas en un arte capaz de cambiar el rumbo de un partido con un solo toque.

Pero, en los últimos años, los tantos de libre directo han disminuido considerablemente. En SPORT, analizamos los motivos de la decadencia de esta especialidad en el fútbol moderno, centrándonos en datos de las últimas temporadas de LaLiga.

Un registro en decadencia

El dato que demuestra que los goles de falta están en extinción es el siguiente: entre 2015 y 2020 se superaban los 25 tantos anotados en LaLiga, además con relativa facilidad como los 34 de la 16/17 o los 33 de la 19/20. Sin embargo, desde entonces la cifra no ha pasado de los 20, siendo precisamente la pasada campaña 24/25 la mejor en cuanto a este registro con 19 goles gracias, en parte, a dos tantos de Javier Sánchez (Real Valladolid), Sandro (Las Palmas) y Rubén García (Osasuna).

Julián Álvarez anotó el primer gol de falta de la temporada frente al Espanyol en la Jornada 1 / EFE

Las 15 dianas de falta en la temporada 20/21 (la última de Leo Messi) se vieron rebajados a 9 en la 21/22, a 13 en la 22/23 y a 8 en la 23/24, temporada con las cifras más pobres en ese sentido. Y aunque los 19 del curso pasado parezcan muchos, no deja de ser una cifra con tendencia a la baja comparada con la época de especialistas como Cristiano Ronaldo o Leo Messi. El astro argentino anotó un total de 50 goles de falta directa en su etapa en el FC Barcelona, mientras que el portugués convirtió 33 dianas en esta especialidad en nueve temporadas.

Goles de falta en las últimas 5 temporadas 2020/21: 15 2021/22: 9 2022/23: 13 2023/24: 8 24/25: 19 25/26: 4 (12 jornadas)

Julián, Rafa Mir y Carlos Álvarez, tres 'rara avis'

Sin ir más lejos, en la presente temporada de LaLiga tan solo hemos visto cuatro goles -golazos, por cierto- de falta directa en diez jornadas y dos de ellos con el mismo protagonista: Julián Álvarez. La estrella del Atlético de Madrid estrenó la cuenta en la primera jornada frente al RCD Espanyol, con un lanzamiento desde la parte izquierda de la frontal del área que se coló por la escuadra de Dmitrovic.

Repitió fórmula la 'Araña' en el derbi de la goleada ante el Real Madrid. Con el 3-2 en el marcador, el argentino batió a Courtois desde una posición similar a la del día del Espanyol, sorteando la barrera con el interior de su pie derecho y ajustándola al palo. La llegó a tocar el guardameta belga, pero era imparable.

Si los de Julián Álvarez fueron golazos, el de Rafa Mir no se queda corto. El delantero del Elche vio portería frente a su exequipo, el Sevilla, con un lanzamiento de falta que superó a la barrera por el exterior y ante el que nada pudo hacer Nyland, salvo colocar mejor la muralla.

Quizás el menos espectacular de todos fue el de Carlos Álvarez. La gran perla del Levante anotó de falta directa frente al Girona con un lanzamiento de zurda que se coló entre la barrera rojiblanca, que se abrió en el último instante imposibilitando la reacción de Gazzaniga.

Pero regresando a la comparación con años anteriores y según datos de 'Opta', en la campaña 13/14 se chutaron 536 faltas en LaLiga EA Sports, por los 497 lanzamientos en el curso 16/17. Sin embargo, la cifra se desplomó hasta los 335 (201 menos) hace dos temporadas. En cuanto al porcentaje de éxito, se ha pasado del 7,5% al 5%, aunque también influye en esta estadística el hecho de que se produzcan menos lanzamientos.

Leo Messi, el último especialista en faltas de LaLiga, anotó un gol al Betis de lanzamiento libre directo / EFE

Analizando las temporadas por épocas, entre 2013 y 2016 la media era de 27 faltas anotadas por temporada, siempre según datos de 'Opta'. Entre 2017 y 2020 la cifra subió hasta los 31,75 tantos, pero a partir de ahí empezó la decadencia: entre 2021 y 2024 se han marcado de media únicamente 11,25 goles de falta directa.

La 'era de los datos' y el 'portero tipo'

La 'era de los datos' juega sin duda un papel fundamental en la causa que estamos estudiando. Ahora los guardametas disponen de muchísima más información y, sobre todo, de un acceso más asequible a datos de los delanteros rivales, con posibilidad de análisis antes de los partidos como sucede también con los penaltis. Un informe reciente de 'EFE' asegura que los porteros analizan incluso rutinas, trayectorias y hasta patrones de carrera.

Todo ello dificulta todavía más el hecho de ver goles de falta directa, como también influyen las características del 'portero tipo' del fútbol moderno. Ahora se busca un guardameta alto, rápido en los reflejos y ágil, por lo que tienen mayor capacidad de reacción ante lanzamientos más o menos lejanos.

Griezmann, en una falta lanzada el año pasado / Valentí Enrich

Prueba de todo este minucioso estudio de los rivales es el hombre extra que colocan casi todos los porteros/equipos tumbado en el suelo. Con el objetivo de evitar goles de falta por debajo de la barrera cuando esta salte, los entrenadores y guardametas decidieron que uno de los integrantes del muro defensivo se colocara tumbado de espaldas.

No es un recurso nuevo, ni mucho menos. Lleva utilizándose de vez en cuando desde hace mucho tiempo, pero es en la actualidad cuando más de moda se ha puesto, hasta el punto de que es prácticamente imposible hoy en día ver una barrera sin un futbolista tirado en el suelo.

Darder se coloca en el suelo para evitar una falta rasa / EFE

La táctica del fútbol moderno influye

Otro de los motivos que explica la decadencia de los goles de falta es el aspecto táctico. En el fútbol actual -lo que habitualmente se denomina fútbol moderno- la gran mayoría de entrenadores apuestan por mantener la posesión de balón y no perderla con intentos que muy pocas veces acaban teniendo éxito. No hablamos de las faltas desde la frontal del área, sino más bien los lanzamientos lejanos al 'estilo Roberto Carlos'.

Los jugadores del Elche atienden a la charla táctica de Eder Sarabia / ELCHE

Si bien marcar desde una distancia considerable no es tarea fácil, en el pasado se intentaba sorprender partido tras partido. Y claro, alguna acababa entrando de vez en cuando y se engordaba así la estadística de faltas marcadas. En ese sentido, en cuanto a LaLiga española, es difícil recordar algún 'especialista' en chutar faltas lejanas desde el adiós de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi. Quizás futbolistas como Bebé o Lejeune aparecerían en este lista, aunque lógicamente están lejos de las cifras de las grandes estrellas.

Además, el incremento de departamentos especializados en jugadas de estrategia en los clubes de primer nivel también influye en la disminución de los goles de falta. Los equipos tienden a apostar por estrategias diferentes en las faltas lejanas, en lugar de probar lanzamientos directos. Es habitual ver acciones a balón parado muy elaboradas, que implican a varios jugadores y con resultados muy dispares.