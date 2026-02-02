El fútbol le cambió la vida a Alejandro: "Ha tenido una segunda oportunidad... hace unos meses era impensable"

Alejandro Fortea está en una nube. El jovencísimo futbolista del Valencia Inclusivo vivía su primera experiencia en LALIGA GENUINE Moeve... y Cádiz le tenía reservado un fin de semana mágico. Ni el mejor guionista habría escrito una historia tan enternecedora.

Alejandro se unió al equipo en un momento complicado de su vida. Había sido cortado de su anterior y se encontraba en una situación personal complicada, sin un rumbo claro y anímicamente hundido.

Pero un día conoció a Osvaldo Márquez, entrenador del VCF Inclusivo, y todo cambió. Fue a través de un curso de inserción, donde le contó que le encantaba jugar al fútbol, aunque llevaba un tiempo sin equipo. Osvaldo le dio la oportunidad de incorporarse a los entrenamiento y su vida dio un giro de 180 grados.

"Es alguien muy especial"

"Estamos muy contentos con él porque creemos que es alguien muy especial, que ha tenido una segunda oportunidad de retomar una de las cosas que más le gustan en la vida, que es jugar al fútbol", expresó Osvaldo a SPORT en Cádiz. "Se ha integrado perfectamente en el equipo y está disfrutando de una experiencia que hace unos meses era impensable para él, como es jugar en la Genuine", añadió. Y es que, Alejandro, además, consiguió ser asistente de entrenador en baloncesto y pádel.

"Está viviendo todo lo que implica una jornada: el viaje, el hotel, el compañerismo, los partidos… Creo que está como en una nube, una nube fantástica. Además, ha debutado con la fortuna de marcar tres goles, así que ha sido el debut soñado para cualquiera. Y, al final, lo más importante es que está disfrutando muchísimo, que es nuestro objetivo", concluyó orgulloso.

Alejandro, en una nube

Y no se imaginan lo feliz que estaba Alejandro. Su imborrable sonrisa lo delataba. "Tenemos un buen equipo y un gran compañerismo entre todos. Ayer metí tres goles en mi primer partido y estoy muy contento", presumió entre risas.

"Llegué al equipo haciendo unas prácticas de un curso en la Ciudad Deportiva de Valencia. Me vieron jugar, les gustó, y en diciembre me apunté al equipo. Y desde ahí, hacia adelante", explicó. Sin lugar a dudas, se lleva un recuerdo para toda la vida.

Un fin de semana mágico

Cádiz puso el broche de oro a un fin de semana mágico. Sede del inicio de la segunda fase de LALIGA GENUINE Moeve, la competición impulsada por LaLiga mediante su Fundación, dirigida a personas con discapacidad intelectual, fue escenario de dos jornadas de deportividad, compañerismo, felicidad y, por supuesto, deporte inclusivo.

Más de 400 jugadores y jugadoras de los grupos Deportividad, Respeto y Compañerismo, junto a familiares, aficionados y público local, se lo pasaron en grande en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, donde el resultado fue relegado a un segundo plano.

LALIGA GENUINE Moeve inaugura el año 2026 y cerrará la segunda fase del calendario en Gijón (7 y 8 de marzo). Así, el Real Sporting de Gijón acogerá a los 24 clubes que no estuvieron en Cádiz.