Merecido premio para Borja Sainz: el 'broche' final

Borja Sainz merecía cerrar su temporada con un broche de oro. Un futbolista que ha rendido muy por encima de las expectativas en un Norwich City (14º) que se ha quedado muy lejos de los puestos de play-off de ascenso a la Premier League, siendo uno de los 'gigantes dormidos' en el fútbol inglés pese a tener en sus filas a un delantero de un talento incalculable.

Tiene más mérito aún si cabe lo que ha conseguido el delantero de Leoia de 24 años, máximo goleador de los 'Canaries' esta temporada con 17 goles y 4 asistencias. Números de auténtico crack y tan sólo a dos dianas de los 19 del actual 'pichichi' de la Segunda División, un Joel Piroe que ha logrado el ascenso con el Leeds United. Aunque con Borja Sainz nada está cerrado, y a falta de un partido para finalizar la competición todavía podría dar la 'machada' y resolver la distancia de dos goles por el trofeo individual.

Con una media de 0,43 goles por partido y actuaciones memorables como su hat-trick ante el Plymouth Argyle o ante el Derby County, la joven estrella formada en la cantera del Athletic Club ha alcanzado su mejor nivel individual en su corta carrera en la élite. Esto no ha hecho más que empezar. Y por supuesto, ha recibido el premio como miembro del mejor equipo de la temporada en la Championship.

Borja Sainz, en el equipo de la temporada / @NorwichCityFC

PARTE DE UN EQUIPO DE ENSUEÑO

Desde luego, no podía no formar parte del mejor '11' de la Championship esta temporada. Borja Sainz, compartiendo delantera con su compañero Josh Sargent, que ha brillado también con 15 goles y 5 asistencias en el global de la temporada, forma parte de un once ideal junto a los mejores futbolistas de la categoría. Tres futbolistas del ya ascendido Leeds United (Bogle, Tanaka y James) y tres más del también ascendido Burnley, todos de la línea defensiva (Trafford, Estève, Egan-Riley) se suman a este 'Dream Team'.

Se suman dos representantes más de un Sheffield United que peleará para ascender en el play-off (Burrows y Hamer), y un sobradamente conocido Jobe Bellingham (Sunderland) que fue nombrado mejor futbolista joven de la temporada antes de prepararse para luchar por el ascenso a la Premier previo paso por una final en Wembley. El premio al mejor jugador de la temporada fue para el centrocampista del Sheffield United Gustavo Hamer, mientras que el del mejor entrenador fue para Scott Parker, maestro de ceremonias en el ascenso del Burnley.