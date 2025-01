'Frenazo' a Borja Sainz: seis partidos de sanción por escupir a un rival

El recital de Borja Sainzestaba siendo tremendo. Ya nos había dejado boquiabiertos con su gran olfato goleador la temporada pasada - ocho tantos y dos asistencias - para llevar al Norwich hasta los playoffs de la Championship, pese a quedarse a las puertas de la final tras caer ante un enorme Leeds. Estaba rindiendo al máximo nivel con los canaries en este inicio de curso, registrando unas cifras de locura - 16 dianas y tres asistencias -, convirtiéndose en el máximo realizador de la categoría plata en Inglaterra y postulándose como una de las prioridades del Athletic Club de cara al mercado de verano. Quién sabe si podría acabar siendo el sustituto ideal de Nico Williams.

Borja Sainz (21/02/2001, Leioa) ya fue una de las grandes sensaciones de la última edición de la Championship. Extremo izquierdo (diestro), eléctrico, buen 1vs1 y una definición de killer total. Tenía una cuenta pendiente: superar la barrera de los 10 goles por temporada. ¿Lo lograría en su segundo año en Inglaterra? Y vaya si lo haría, con los ojos cerrados, pues ya suma 16 dianas (y tres asistencias) en 28 partidos entre Championship y FA Cup y ya se puede decir bien alto que su explosión ya es una realidad.

Borja Sainz celebra su hat-trick / @NorwichCityFC

UNA EXPLOSIÓN BRUTAL

Exfutbolista de Giresunspor, Real Zaragoza y Deportivo Alavés estaba pasando por encima de bestias como Josh Maja (West Brom), Joël Piroe (Leeds), Emmanuel Latte Lath (Middlesbrough) o Tyrese Campbell (Sheffield United). Cierto es que al Norwich no vive una temporada de ensueño, pues marcha undécimo en la tabla, aunque a tan solo cuatro puntos de la sexta posición, que ocupa el West Bromwich Albion, pero el bueno de Borja se estaba echando el equipo a sus espaldas. Hat-trick decisivo ante el Derby County, doblete al Middlesbrough, otro hat-trick al Plymouth Argyle...

Eso sí, no estrenaría el 2025 por todo lo alto. El pasado 21 de diciembre de 2024 quedará por siempre grabado en su memoria, y no será un buen recuerdo, precisamente. La derrota en el Stadium of Light ante el Sunderland acarrearía más consecuencias de las esperadas, pues el '7' recibiría, unas cuantas semanas más tarde, el viernes 10 de enero de 2025 para ser exactos, una sanción de seis partidos y una multa de 12.000 libras (unos 14.000 euros al cambio) por escupir a un rival, a Chris Mepham.

Borja Sainz, futbolista español del Norwich / @NorwichCityFC

"ESTOY PROFUNDAMENTE DECEPCIONADO DE MÍ MISMO"

Una terrible noticia para un Norwich que ya no pudo contar con su estrella el pasado sábado en la eliminatoria de Tercera Ronda de la FA Cup ante el Brighton, donde cayó eliminado tras un contundente 0-4. "Tras el anuncio de hoy de la FA, quiero aprovechar esta oportunidad para emitir una disculpa sincera y pública por mis acciones durante nuestro partido contra Sunderland", dijo el de Leioa.

"Escupirle a un oponente es algo completamente fuera de mi estilo y mi reacción en ese momento fue inaceptable. Lamento profundamente mis acciones y asumo toda la responsabilidad. Quiero disculparme directamente con el jugador contrario, Chris Mepham, por mi comportamiento. Estoy profundamente decepcionado de mí mismo y de haberlos decepcionado a todos con mi conducta. Si bien me entristece perderme los próximos partidos, usaré este tiempo para reflexionar, aprender y reenfocarme, para poder regresar más fuerte y seguir contribuyendo al equipo durante el resto de la temporada", finalizó.

¿REEMPLAZO DE NICO WILLIAMS?

Lo cierto es que el Athletic Club le sigue la pista tras su tremenda explosión en el Norwich. Informaba El Correo a finales de año de que el director deportivo, Mikel Gonzalez, se habría reunido con los agentes del futbolista para conocer su situación contractual (vinculación hasta 2026).

Nico Williams, con la camiseta del Athletic Club / @nicolas_williams9

Se formó en Lezama durante cinco años antes de poner rumbo a la cantera del Alavés. Además, si Nico Williams acabase saliendo en verano, sería el candidato ideal para ocupar su puesto en el equipo.