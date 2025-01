'Fichaje' Junior Firpo

A Junior Firpo le sentó de fábula emprender una aventura al norte de Inglaterra, concretamente a Leeds, municipio del condado de Yorkshire, por allá en 2021. Cumplió un sueño, pues se ganó fichar por el Barça tras irrumpir con fuerza en el Real Betis. Necesitaba un cambio de aires para volver a encontrarse, y qué mejor que un Leeds United que poco a poco rescataría su mejor versión sobre el césped.

El lateral nacido en Santo Domingo de Guzmán tan solo disfrutaría de dos temporadas como azulgrana (2019-2021), que le buscaría una salida en verano de 2021, que se cifró en 15 millones de euros. Se puso, pues, a las órdenes de Marcelo Bielsa, por aquel entonces técnico del Leeds.

Junior Firpo brilló la temporada pasada con el Leeds United, llegando a repartir ocho asistencias / @LUFC

No le sonrió la suerte en su primera temporada, sufrió alguna que otra lesión que le tuvo alejado de los terrenos de juego. Eso sí, siempre que las lesiones le respetaron, era uno de los fijos en el once del argentino. Un año más tarde, en la que sería la última temporada de los whites en la Premier League, su rendimiento estuvo algo lastrado por una lesión de rodilla.

LA MEJOR TEMPORADA DE SU VIDA

El fútbol le debía una. Le tocaba firmar una gran temporada. Y, al fin, brillar con el Leeds. En su tercer curso en Elland Road, con Daniel Farke al mando, encadenó varias actuaciones de notable alto en la Championship. Haciendo gala de su enorme zancada, cabalgando por el carril izquierdo, su aportación ofensiva fue total, logrando nada más y nada menos que ocho asistencias.

Junior Firpo, protagonista en las semifinales de ascenso a la Premier / @JuniorFirpo03

Fue uno de los 'culpables' que llevaron al Leeds United hasta el playoff de ascenso a la Premier. Pasaron por encima del Norwich en la vuelta de la semifinal (4-0), pero se quedaron con la miel en los labios, cayendo por la mínima ante el Southampton en la final (0-1).

Duro golpe para un equipo que ya tocaba ese ascenso con la yema de sus dedos, pero que se quedó a las puertas de la gloria. Por el camino, además, perdieron a Georginio Rutter, Archie Gray, Crysencio Summerville, Luis Sinisterra o Robin Koch. Y no les quedaba otra que volver a intentarlo.

Junior Firpo, titular ante el Betis / Agencias

SANCIONADO 3 PARTIDOS... Y LESIONADO POCO DESPUÉS

En noviembre, sin embargo, sufrirían un contratiempo que no verían venir: Junior Firpo estaría tres partidos out. ¿El por qué? “Su comportamiento alrededor del minuto 95 - contra el Millwall - no fue visto por los oficiales del partido, pero fue captado en video, y la FA alegó que constituye una conducta violenta”. Las cámaras captaron su encontronazo con Danny McNamara, y fue castigado con tres partidos de sanción. Baja sensible, la suya, pues el Leeds se estaba jugando el ascenso directo con Burnley, Sheffield United y Sunderland.

Junior Firpo, futbolista del Leeds United / @LUFC

Ahora bien, Junior tuvo que ausentarse más tiempo del esperado. Regresó de sanción ante el Blackburn y tuvo que ser sustituido en el 21’ del duelo ante el Derby County por unas molestias que se convirtieron en una lesión que le tendrían apartado de los terrenos de juego hasta la eliminatoria de Tercera Ronda de FA Cup contra Harrogate Town del pasado 11 de enero. Prácticamente un mes después, reapareció y sumó poco más de 10 minutos. El cuadro de Farkle, que marcha primero, recibe este domingo la visita del Sheffield Wednesday (13:00h), y se espera que Firpo regrese al once titular.

EL BETIS ASOMA LA CABEZA

Junior Firpo cerró el 2024 con 19 contribuciones de gol entre club y selección, un rendimiento descomunal que provoca que el Real Betis haya vuelto a estar atento a su situación. Termina contrato el próximo 30 de junio de 2025, podría llegar con la carta de libertad. ¿Regresará a LaLiga?