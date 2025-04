¡El ascenso a la Premier, decidido! Dos 'gigantes' regresan a la élite por todo lo alto

La Premier League les espera con los brazos abiertos. Tras 44 jornadas de infierno en la Championship, la Segunda División inglesa, dos de los grandes del fútbol inglés vuelven a la máxima categoría y celebran con cierto margen un ascenso labrado a base de esfuerzo. Inglaterra está de celebración con el regreso de dos de sus equipos insignia.

El Leeds United ha demostrado por activa y por pasiva que la Championship no es su lugar. El equipo de Daniel Farke confirmó el ascenso directo a Premier League a falta de dos jornadas por terminar la liga después de una insultante goleada ante el Stoke City (6-0) y la derrota del Sheffield United en casa del Burnley (2-1). Sin embargo, este impactante triunfo solo sorprendió a aquellos que no han seguido a los Peacocks esta temporada. Su regreso a Premier, tras descender la temporada 2022-23, era de justicia. La espina ya está arrancada de cuajo.

El Leeds se quita su espina por la puerta grande

Los aficionados del Leeds sufrieron una decepción importante la temporada pasa cuando se convirtieron en el primer equipo de la historia de la Championship en llegar a los 90 puntos en la temporada regular y no lograr el ascenso. Cayeron en Wembley, en la final, por un gol de Adam Armstrong que desataba la locura en Southampton. Caprichos del destino, los Saints, esta temporada, pasarán a la historia como uno de los peores equipos de toda la Premier.

El incontestable 6-0 ante el Stoke City en la jornada 44, gracias al póker de Joel Piroe y a los goles de Junior Firpo y Wilfried Gnonto, pusieron todos los focos en el Burnley-Sheffield United que se disputaba horas después del pitido final en Ellan Road. Si los Blades, tercer clasificado, no ganaba a los Clarets, certificaba su ascenso a la Premier.

Hubo buenas noticias para los amantes del fútbol inglés. El Sheffield United no pudo ganar al Burnley (2-1) en Turf Moor y Ellan Road volverá a la categoría de oro para deleitar al mundo con su ambiente y su fidelidad a un Leeds United que ha sido una apisonadora sin prácticamente rival. 27 victorias, 13 empates y solo 4 derrotas explican los 94 puntos de un conjunto que puede cerrar la liga con 100.

Aplastantes en ataque, con 89 goles en 44 encuentros, son sin lugar a dudas el equipo más goleador del torneo. El Norwich, segundo en esta clasificación, registra únicamente 67. En defensa, los de Farke han encajado 29 goles, solo superados por el Burnley, que ha recibido 15. Unos números indiscutibles que permiten soñar con mantener la categoría la temporada que viene en Premier si el equipo no se desarma en un verano clave.

El mercado previo a la temporada 2023-24 fue excelso, incorporando a futbolistas de nivel Premier para conoslidar un proyecto digno de aplaudir. Joe Rodon, Jayden Bogle, Junior Firpo, Illan Meslier, Brenden Aaronson, Ao Tanaka, Pascal Strujik, Daniel James, Joel Piroe, Wilfired Gnonto, Mateo Joseph o Largie Ramazani, entre muchos otros, constituyen una plantilla que combina experiencia, juventud, talento y potencia física en un 4-2-3-1 temible.

Junior Firpo celebra un gol con el Leeds United / @LeedsUnited

A las órdenes de un Daniel Farke muy querido en el club, en el que ya suma más de 100 partidos desde su llegada el verano de 2023 procedente del Borussia Mönchengladbach, el reto no es otro que dar el siguiente paso en un proyecto que merecía salir de Championship la temporada pasada. No hay mal que por bien no venga, suelen decir.

El Burnley se suma a la fiesta

Se colaron en el día de la fiesta del Leeds para celebrar también su regreso a la Premier League. Turf Moor explotó de jubiló tras el pitido final del colegiado y la victoria por 2-1 ante el Sheffield United, su inmediato perseguidor, para cerrar definitivamente su capítulo en Championship y volver a la Premier League frente a su afición en un partido extraordinario. El doblete de Brownhill, uno de los futbolistas insignia y máximo goleador del conjunto del elegantísimo Scott Parker, fue más que suficiente para barrer a los 'Blades' y desatar el inicio de la fiesta en la ciudad. Con invasión de campo incluida.

Encajaron sólo 15 goles en 44 partidos. James Trafford, excanterano del Manchester City y uno de los porteros ingleses más prometedores, mantuvo 29 porterías a cero. No han recibido más de un gol en ningún partido y están invictos en sus últimos 31 encuentros. Qué pedazo de temporada han firmado Scott Parker y los suyos, con un premio final más que merecido.

Volverán a bailar con las estrellas del fútbol inglés tras su descenso en la 2023/24. Uno y dos años después de su descenso, Leeds United y Burnley tendrán el difícil reto de no ser como los últimos seis clubes que subieron y evitar, la temporada que viene, bajar a las primeras de cambio. Todavía es pronto para pensar en eso, ahora es momento de celebrarlo: ¡Están de vuelta en la Premier!

El Sheffield United peleará por el play-off

Lo tuvieron en sus manos, pero los Blades deberán luchar por estar el próximo 24 de mayo en la final del play-off de ascenso a la Premier League. La derrota a domicilio ante el Burnley acabó de frustrar su sueño de ascender de forma directa. Toca arremangarse y pelear por la última plaza con sus perseguidores. Saltarán chispas hasta el último balón en juego.

El Sunderland del español Eliezer Mayenda y de Jobe Bellingham también selló su presencia en los play-offs como 4º clasificado con 76 puntos, y sólo queda por saber qué dos equipos les acompañarán en las semifinales. Blackburn, Milwall, Middlesbrough, Coventry City, Bristol City, West Brom o Swansea. Solo pueden quedar dos entre los seis primeros clasificados para cerrar los cuatro equipos que se disputarán la última plaza del ascenso. Se avecina una lucha feroz en las últimas dos jornadas.