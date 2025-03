Thiago Almada se viste de Messi y Argentina reina en el Clásico del Río de la Plata

Argentina tiene fondo de armario. Lionel Scaloni va sumando efectivos a la causa. El último es Thiago Almada, que se vistió de Leo Messi para marcar el gol de un triunfo con valor añadido ante Uruguay (0-1). La Albiceleste ratificó su liderazgo indiscutible en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

El ahora futbolista del Olympique Lyon, que en 2024 ganó la Libertadores y el Brasileirão con el Botafogo, tenía el marrón de sustituir al mejor de la historia, baja por lesión en esta fecha FIFA, y cumplió con creces. Fue alineado como un recurso y salió como protagonista. No sintió la presión, se estrenó como goleador en la absoluta y le demostró a su seleccionador que puede contar con él en cualquier escenario.

Es una victoria de mérito para una Argentina madura, que sabe a lo que juega y que es casi invencible porque cuando salta al césped siempre lo hace con el depósito de la autoestima al máximo, sabiendo que llegará su hora y lo aprovechará.

Ímpetu charrúa incompleto

El plan de Uruguay duró solo 45 minutos, porque, después del descanso, fue aplastado por un rival que llegará pletórico a su segundo clásico consecutivo, cuando el martes reciba en el Monumental, de Buenos Aires, a una Seleção con muchas bajas que viene de derrotar in extremis a Colombia.

Sin Leo Messi y Lautaro Martínez, lesionados, y Rodrigo De Paul, a quien se optó por preservar pensando en el choque contra Brasil, la Scaloneta se presentó en el Centenario, de Montevideo, con una capacidad de intimidación limitada.

Scaloni, con la legitimidad que le han dado los títulos, demostró que ya no es un técnico novel y tiró de pragmatismo. Fue listo. Decidió no debatirle la posesión a Marcelo Bielsa. Puso a los suyos defendiendo bien en bloque y dio la orden de intentar aprovechar algún contraataque con los correosos Thiago Almada y Giovani Simeone y con un Julián Álvarez siempre atento y muy móvil en la punta de ataque.

La Celeste intentó aplicar la misma receta que le había permitido imponerse 0-2 en La Bombonera en la primera vuelta. Trabajó bien el balón, con centrocampistas de pie educado como Fede Valverde, Bentancur y Arrascaeta, que es la estrella del Flamengo y se retiró tocado en el min. 42, pero fue absolutamente inocuo en el tercio final. Le costó muchísimo profundizar.

El Clásico del Plata andaba tenue, al ralentí, con un cierto punto de conformismo, hasta que, poco antes del descanso, saltaron chispas en un doble encontronazo entre Enzo Fernández y Mathías Olivera, y Cuti Romero con Darwin Núñez.

La mini tangana despertó a los argentinos, que, tras el descanso, firmaron un segundo tiempo propio de su actual estatus. Thiago Almada avisó con un lanzamiento lejano bien desviado por Rochet, que salvó a los suyos en otras dos ocasiones.

Y la presión albiceleste obtuvo su premio, con otro lanzamiento lejano y cruzado de Thiago Almada, imparable, que entró muy cerca de la cruceta (min. 68). Allí empezó y terminó todo.

Los cambios a la desesperada de Bielsa, acumulando efectivos arriba, no obtuvieron el resultado esperado, porque despoblaron la medular. Y Argentina, sin sus estrellas, mantuvo con solvencia y jerarquía la ventaja.

La única mancha para la Scaloneta fue la roja de Nico González en el minuto 95, por un patadón evitable a Nández.

Ronald Araujo, por su parte, jugó los 90 minutos y el martes le tocará ir a La Paz para jugar en la altitud ante Bolivia, que quiere mantener sus opciones de ir a la repesca.