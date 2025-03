Raphinha y Vinicius Jr. salvan a Brasil

Brasil tiró de épica y una pizca de suerte para tumbar a Colombia. Fundamentó su victoria por 2-1 con un gol tempranero de Raphinha, al transformar un penalti, y un segundo tanto, sobre la bocina, de Vinicius Jr., que por fin marcó las diferencias con su selección.

El 2-1 sabe a gloria para una Seleção muy irregular y ante un adversario que le tenía la moral comida y le había hecho mucho daño en los últimos enfrentamientos. El golazo de Vini en el minuto 99, con un lanzamiento desde fuera del área que fue levemente desviado por un defensa, esconde los gravísimos problemas estructurales del equipo de Dorival Júnior, que no acaba de encontrar su identidad futbolística y que juega demasiados minutos a merced de sus rivales.

Este triunfo logrado en Brasilia rompe una racha de dos empates seguidos y aúpa, temporalmente, a los brasileños hasta la segunda posición de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, a la espera de lo que pueda hacer Uruguay este viernes en el clásico, en Montevideo, contra Argentina, y Ecuador, que recibe a Venezuela.

"Todos necesitábamos mucho esta victoria, el equipo y la 'torcida', para que ganemos más confianza. Creo que esto puede ser nuestro punto de inflexión", celebró Raphinha. "Es un alivio, le debo mucho a la Seleção", ratificó Vinicius, que hizo su tanto tras recibir un pase del blaugrana.

De salida, Raphinha fue quien rompió el encuentro. Se inventó un pase en profundidad para Vinicius, que fue arrollado por Muñoz. En esta ocasión, el penalti sí que fue claro e indiscutible.

Como la Seleção no está para concesiones, Raphinha, que es lanzador oficial, cogió la responsabilidad y no perdonó desde los once metros (min. 5) con un lanzamiento raso que engañó al cancerbero Camilo Vargas. No se lo cedió a Vinicius, como sí que había hecho en noviembre, y el madridista lo desperdició en el empate (1-1) en Venezuela. Este fue el quinto tanto en las eliminatorias sudamericanas del jugador del Barça, cuatro de los cuales los ha hecho esta temporada.

El 1-0 fue el premio al buen inicio de un Brasil valiente y con mucho gas, que asustó a una empequeñecida Colombia. Agresivos en la presión y con mucha movilidad arriba, los canarinhos ofrecieron un primer cuarto de encuentro bastante convincente.

El empuje local, sin embargo, no fue sostenible y el frenesí se transformó en precipitación. Poco a poco, fue deshinchándose. Los cafeteros, que minimizaron los daños, esperaron su momento. Y cuando lograron la preeminencia en la posesión, gracias a la madurez de un centro del campo jerárquico con el palmeirense Richard Ríos y James Rodríguez, aprovecharon su oportunidad.

Joelinton, que había sustituido al lesionado Gerson, perdió un balón en una zona muy peligrosa y, habilitado, Luis Díaz, que estaba siendo bien anulado por Vanderson, superó a su compañero "red", Alisson, con un remate raso y colocado (min. 41).

Colombia se convenció de que podía llevarse un botín mayor y Brasil, presionado, no podía ceder más. Como consecuencia de ello, se dibujó un segundo tiempo vistoso, nervioso, con espacios y sin amarras tácticas. Se planteó un choque de intercambios de golpes, en parte por la incapacidad de los canarinhos de imponer su criterio y su ritmo futbolístico.

Al final, todo se decidió en una acción individual de Vinicius, que marcó su primer gol de la temporada con Brasil. Ya tocaba. Su última diana con su selección se remontaba a nueve meses atrás, en la Copa América.

No todas son alegrías para la Seleção, que pagó un precio muy alto por este triunfo. De cara al partido contra Argentina del próximo martes en Buenos Aires, perdió a Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães por acumulación de tarjetas, a Gerson por una lesión muscular y, muy probablemente, al portero Alisson, que se retiró por un golpe en la cabeza en un choque con Sánchez.